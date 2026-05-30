Après la victoire de Nice contre l'ASSE (4-1) lors du barrage retour, Claude Puel a laissé éclater son soulagement. L'entraîneur niçois a salué la réaction de son équipe dans un contexte extrêmement tendu, tout en rendant un hommage appuyé à son capitaine Dante.

Le soulagement était immense du côté de l'Allianz Riviera. Après une saison compliquée conclue par une place de barragiste, l'OGC Nice a finalement assuré son maintien en Ligue 1 en dominant largement l'AS Saint-Étienne. Au coup de sifflet final, Claude Puel ne cachait ni son émotion ni la tension accumulée durant ces derniers mois. "On a eu peur, nous. C'est toutes les remontrances de ces six mois. Je n'ai plus de voix." L'ancien entraîneur des Verts a immédiatement élargi son analyse à l'ensemble du club. "Je suis heureux pour tous les salariés, pour les supporters. Je pense qu'on a rendu les gens heureux ce soir."

Une équipe qui a répondu dans l'adversité

Le technicien niçois a tenu à féliciter ses joueurs et ses dirigeants après une saison particulièrement mouvementée. "Bravo aux joueurs, bravo aux dirigeants. On a vu la meilleure version d'eux-mêmes ce soir." Si l'entame de rencontre n'a pas totalement convaincu le coach azuréen, il estime que son équipe a su hausser son niveau au fil du match. "On a fait un début de rencontre un peu trop timide, pas suffisamment ambitieux. Mais ensuite, je pense que nous avons réalisé une très grande deuxième période et que cette victoire est méritée." Au-delà du contenu, c'est surtout la force mentale de son groupe qui a retenu son attention. "On a senti une équipe unie. Les aléas du match ne nous ont pas perturbés."

Nice n'a jamais craqué selon Puel

Nice a pourtant dû composer avec plusieurs coups du sort. "Nous avons été obligés de sortir deux joueurs sur blessure. Il y a aussi ce penalty concédé. Ce sont des situations qui font mal." Malgré cela, les Aiglons n'ont jamais perdu le fil de leur rencontre. "Revenir dans le match comme nous l'avons fait, ne pas se liquéfier, continuer à attaquer et à vouloir gagner, c'est remarquable." Claude Puel a particulièrement apprécié l'état d'esprit affiché par son effectif dans ce rendez-vous décisif. "Vraiment, les joueurs ont été unis du début à la fin. Ce qu'ils ont réalisé ce soir dans l'adversité et sous pression est magnifique."

Un barrage vécu sous très haute tension

L'entraîneur niçois a également rappelé combien cette double confrontation avait été difficile à gérer psychologiquement. "Nous avons prolongé notre saison. Sur une double confrontation, tout peut arriver. Un poteau, un penalty, un fait de jeu... On ne sait jamais ce qui peut se passer." Pour lui, l'enjeu dépassait largement le cadre sportif. "Jouer la survie du club dans un dernier match comme celui-ci, pour les salariés, pour les supporters, pour tout le monde, c'est extrêmement difficile." Cette pression permanente explique en partie l'émotion ressentie au coup de sifflet final par l'ensemble du club azuréen.

L'hommage appuyé à Dante

Claude Puel a réservé ses mots les plus forts à son capitaine Dante, qu'il considère comme l'un des grands artisans du maintien. "Encore une fois, bravo aux joueurs. Et bravo à leur capitaine, qui a été extraordinaire." Le technicien niçois a même révélé l'importance du Brésilien dans la préparation de cette rencontre capitale. "Pas seulement sur le terrain. Avant le match, il a prononcé un discours d'anthologie." Une sortie qui résume parfaitement le rôle joué par le défenseur de 42 ans dans une soirée qui permet à Nice de rester parmi l'élite du football français. Pour Claude Puel, ce maintien porte la marque d'un groupe resté uni jusqu'au bout malgré les difficultés et les doutes accumulés au cours d'une saison éprouvante.