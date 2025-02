Le retour de l'ASSE dans l'élite s'avère plus compliqué que prévu. Avec une maigre 16ᵉ place en Ligue 1, les Verts doivent lutter pour assurer leur maintien. Les prochaines rencontres seront déterminantes pour l'avenir des Stéphanois. Il reste trois rencontres avant la dernière trève internationale de la saison. Focus;

Se venger face à Nice ?

Le match nul concédé à domicile face à Angers met en mauvaise posture les joueurs d'Eirik Horneland. Les Verts ont en effet grillé leur première cartouche d'une série de trois oppositions face à des concurrents au maintien. Si tout n'est pas à jeter dans le point du nul, l'ASSE n'était qu'à quelques petites minutes de s'emparer des trois points.

Avec la réception de Nice samedi prochain (17h00), les Stéphanois devront indubitablement gagner en solidité pour espérer performer face au troisième du championnat. Les Aiglons restent sur une série de trois victoires consécutives, dont deux contre Le Havre (17ᵉ) et le MHSC (18ᵉ). Ceux qui en claquaient huit à l'aller (20 septembre) n'ont encaissé que deux réalisations sur les cinq dernières oppositions de Ligue 1.

Tout porte à croire que la rencontre s'annonce compliquée pour les Verts. Horneland et ses hommes devront afficher leur meilleur visage.

Une première opportunité de prendre des points en Ligue 1 ?

Mais les Stéphanois peuvent encore miser sur le déplacement au Stade Océane pour récolter de précieux points. Concurrent des Verts, le HAC de Didier Digard peine à enclencher une dynamique positive en championnat. Si les coéquipiers d'Antoine Joujou l'emportaient de justesse face aux Dogues (1-2, 8 février dernier), ils n'ont plus connu la victoire depuis.

La formation de Didier Digard se montre friable. Le HAC a encaissé sept réalisations sur les deux derniers matchs (trois face à Nice, quatre face à Toulouse). Ils affichent la troisième pire défense de Ligue 1 avec 47 buts concédés. D'autant plus qu'à domicile, Le Havre ne parvient pas à s'imposer. Les Havrais restent sur une série de sept matchs sans victoire au Stade Océane, un point faible que l’ASSE devra exploiter pour espérer empocher les trois points.

Montpellier s'enfonce dans la crise

La nomination en octobre dernier de Jean-Louis Gasset sur le banc montpelliérain avait suscité un brin d'espoir chez les supporters de la Paillade. Mais l'actuelle lanterne rouge du championnat ne parvient toujours pas à redresser la barre. Déjà pris à défaut par Lens, Strasbourg et Lyon, le MHSC s'est incliné de nouveau le week-end dernier face à l’OGC Nice. Les hommes de Franck Haise ont dominé la rencontre de bout en bout, limitant Montpellier à une seule tentative cadrée en 90 minutes.

La relégation semble se rapprocher pour Montpellier, tant que l'ampleur du chantier semble immense. Avec la réception de Rennes (2 mars) puis le déplacement à Lille (8 mars), les Montpelliérains risquent d'aborder la réception de l'ASSE avec les jambes lourdes. Mais ils joueront une véritable finale face aux Verts.

L'ASSE n'a pas le droit à l'erreur

"C’est une bonne chose d’avoir réagi, mais on doit aussi analyser les buts concédés. À ce niveau, en Ligue 1, on ne peut pas continuer comme ça.", soulignait Eirik Horneland en zone mixte, après le point partagé face à Angers. Le temps presse du côté du Forez. Les Verts ne comptent plus que deux petits points d'avance sur le HAC et quatre sur Montpellier. Les déplacements au Stade Océane et à la Mosson seront des opportunités décisives avant la réception du PSG et un mois d’avril épineux. Les Stéphanois défieront en effet Lens, Brest, Lyon puis Strasbourg.

L’ASSE doit réagir vite pour se rapprocher du maintien. La fenêtre de tir se réduit match après match.