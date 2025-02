Formé à l'ASSE, Karim Cissé faisait partie des espoirs de la génération 2004. Pro depuis 18 mois, l'attaquant a été envoyé en prêt à Annecy en Ligue 2 pour obtenir du temps de jeu et s'aguerrir. Une bonne option sur le papier !

Dans un premier temps, son rôle était surtout celui d'un joker, avec quelques apparitions en championnat et une présence plus régulière en Coupe de France.

Le mois de décembre lui a permis de montrer de belles choses, et il a même inscrit son premier but face à Clermont. Cette performance lui a valu de s'offrir ses deux premières titularisations en janvier, laissant entrevoir une seconde partie de saison plus prolifique.

Un penalty raté qui change tout

Mais le tournant est survenu lors d'une séance de tirs au but en Coupe de France. Son penalty manqué a semblé marquer un véritable coup d'arrêt pour lui. Depuis cet épisode, Karim Cissé a vu son temps de jeu chuter drastiquement. Alors qu'il commençait à s'imposer dans la rotation, il n'est apparu que 30 minutes lors des six derniers matchs de Ligue 2 en étant notamment cinq fois hors du groupe. Une gestion qui interroge sur la confiance que lui accorde son entraîneur.

Quel avenir pour Cissé (ASSE) ?

Pour l'instant, ce prêt ressemble à une expérience manquée. Privé de réelles opportunités de s'exprimer, Karim Cissé pourrait revenir à l'ASSE sans avoir' progressé autant que voulu. Pourtant, son potentiel est réel et son premier but en professionnel l'a prouvé. Reste à savoir si le staff stéphanois lui accordera une chance la saison prochaine ou si un nouveau prêt sera envisagé pour lui permettre de rebondir. Quoi qu'il en soit, cette expérience reste formatrice pour le jeune joueur. Faire face à des difficultés et devoir se battre pour du temps de jeu fait partie de l'apprentissage d'un footballeur professionnel. Il devra tirer des leçons de cette saison pour revenir plus fort et prouver sa valeur.