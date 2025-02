Comme chaque semaine, d'anciens joueurs de l'ASSE se sont distingués dans leur championnat respectif. Cette fois, c'est en Ligue 2 que Yann M'Vila a permis à Caen de relever légèrement la tête. En Croatie, un ancien du centre de formation s'est illustré, tandis que Jonathan Bamba a brillé pour ses débuts en MLS.

Après avoir accueilli la visite de Kylian Mbappé, l’actionnaire du Stade Malherbe de Caen se devait de réagir pour stopper une spirale négative. Après une série de dix défaites consécutives, Caen affrontait Pau avec son nouvel entraîneur, Michel Der Zakarian. L'ancien milieu de terrain stéphanois a égalisé pour le 1-1 en première mi-temps, marquant au second poteau sur un corner après une déviation d’un coéquipier. Caen a ensuite repris l’avantage avant de concéder l’égalisation en fin de match. Ce nul met fin à la série de défaites et permet d’engranger un point précieux.

Transféré cet hiver en MLS, Jonathan Bamba a débuté son aventure américaine de la meilleure des manières. Opposé au Columbus Crew de Dylan Chambost, le match a été spectaculaire, mais s’est soldé par une défaite 4-2 pour Chicago, son nouveau club. Pourtant, Bamba a été décisif dès le début : lancé en profondeur sur le côté gauche, il a percuté avant de servir un coéquipier à l’entrée de la surface, qui a ouvert le score. Plus tard, il a de nouveau fait parler sa vista en délivrant une passe intelligente, offrant un face-à-face à son équipe.

Après une saison plutôt réussie en Espagne, où il a contribué à la montée du CD Leganés en Liga aux côtés d’Yvan Neyou, Naïs Djouahra continue de faire parler son talent en Croatie. Déjà auteur de 2 buts et 1 passe décisive cette saison, il a encore amélioré ses statistiques lors de son dernier match avec Rijeka.

Formé à l’AS Saint-Étienne, comme Mickaël Nadé, le milieu offensif passé par la Real Sociedad a été l’un des hommes forts de la large victoire (4-0) de Rijeka face au Dinamo Zagreb. Il s’est distingué par un superbe but et une passe décisive. Face à une équipe du Dinamo comptant d’anciens joueurs de Ligue 1, comme Kévin Théophile-Catherine et Ronaël Pierre-Gabriel, Djouahra a montré toute l’étendue de sa palette technique.

IT IS 3, DINAMO ARE BEING WIPED OUT IN RIJEKA, HOSTS ARE IN A DREAMLAND!

Djouahra after a goal gets an assist and Dejan Petrovič scores to make it a 3 goal advantage heading into the 2nd 45.

Rujevica is on its feet.pic.twitter.com/0Kk2c78WNR

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) February 22, 2025