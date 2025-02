L'AS Saint-Étienne d'Eirik Horneland se rend au Stade Vélodrome ce samedi à 17h, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Tandis que les Stéphanois s'inclinaient face à Rennes le week-end dernier, la course au maintien se complexifie. Le temps urge du côté du Forez.

"Les voyants sont aux Verts", du côté de l'OM

Après un mercato estival réussi, les Olympiens prétendent au haut du tableau cette saison. Si la formation de Roberto De Zerbi ne joue désormais plus que la Ligue 1, les Phocéens occupent la 2ᵉ place du championnat. Avec six points d'avance sur leurs poursuivants (Nice et Monaco, à égalité de points), l'OM pourrait profiter de l'opposition de ce samedi pour confirmer sa bonne dynamique.

La formation Marseille reste sur une série de deux victoires consécutives (Lyon, Angers), la dernière ayant été arrachée dans les 20 dernières minutes malgré une nette domination (80% de possession). Surtout, les Phocéens retrouvent de la confiance à domicile, en témoignent les succès contre Monaco, Le Havre et Lyon.

La Minute OM, média spécialisé sur l'Olympique de Marseille : "Il y a énormément d'attente côté supporters marseillais parce qu'il y a des nouvelles recrues. Mais aussi parce que l'OM est deuxième et a six points d'avance sur Monaco, avec une série de trois rencontres (ASSE, Auxerre, Nantes) qui doivent permettre à cette équipe de prendre le large pour préparer un mois de mars compliqué. Les supporters espèrent vivre une immense fête face à Saint-Étienne. Toujours un match agréable à jouer parce que c'est un match historique. (...) Tous les voyants sont au vert. XI de départ au complet."

L'ASSE en lutte pour sa survie en Ligue 1

"Il nous faudra trouver des solutions pour espérer obtenir un résultat positif. (...) Il faut s'attendre à souffrir", avouait Eirik Horneland en conférence de presse. Les Verts restent en effet sur une série de cinq rencontres sans la moindre victoire (deux nuls, trois défaites).

Si les Stéphanois révélaient un nouveau visage face à Reims et Paris, Eirik Horneland semble à court de solutions pour colmater les brèches. "Il faut un peu de patience, tempère le coach norvégien. Les effets se font souvent sentir sur le long terme." Le technicien devra toutefois une nouvelle fois bricoler un XI de départ. Dylan Batubinsika fait son retour dans le groupe, mais c'est au tour de Dennis Appiah de retrouver l'infirmerie.

Mais si Opta estime à 54,80 % de chances de voir les être relégués en fin de saison, les Verts, actuellement 16ᵉ du championnat, n'ont plus le droit à l'erreur. L'ASSE affrontera par la suite Angers, Nice, puis Le Havre.

Votre avant-match en vidéo !