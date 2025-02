L’OM reçoit l'ASSE au Stade Vélodrome ce samedi (17 h). En conférence de presse, Roberto De Zerbi a livré son ressenti avant cette rencontre capitale.

À la veille du déplacement à Saint-Étienne, Roberto De Zerbi a insisté sur l’importance de cette rencontre pour l’Olympique de Marseille. L’entraîneur marseillais s’attend à une opposition compliquée et demande à ses joueurs d’aborder ce match avec sérieux et intensité.

"Un match difficile qui demandera 100 % d'engagement"

En conférence de presse, De Zerbi a rappelé que l’OM devra livrer une grande performance pour espérer s’imposer face aux Verts :

« Je suis très concentré sur cette rencontre. Ce sera un match important et très difficile. Il faut l’aborder avec la bonne attitude et la bonne mentalité. Nous devons jouer comme une grande équipe. Il ne faut pas penser aux matchs précédents contre l’ASSE. Nous ne gagnerons que si nous jouons bien et que nous donnons tout à 100 %. »

Un OM en progrès dans la gestion des transitions

Interrogé sur l’évolution du jeu de son équipe, l’entraîneur italien s’est montré satisfait des progrès réalisés, notamment dans la gestion des phases de transition défensive :

« Nous avons progressé dans le contrôle des transitions adverses, même si nous pouvons encore nous améliorer. Contre Angers, qui jouait avec un bloc très bas, nous avons réussi à bien jouer et à trouver le bon équilibre. Nous avons eu beaucoup d’occasions sans nous mettre en danger. »

La concurrence, un atout pour l'OM

Concernant la gestion de son effectif, Roberto De Zerbi a insisté sur l’importance de la forme du moment et de la concurrence au sein du groupe : « Je fais jouer les joueurs qui sont en meilleure forme. La concurrence n’est pas un problème, au contraire. Pour être compétitif, il faut avoir des joueurs de qualité et en nombre. Demain, c'est un match tactique et émotionnel. On peut faire un écart au classement. Je fais tout avec beaucoup de passion. Je suis habitué à rester lucide dans cette émotivité. »

L’OM espère obtenir les trois points face à l'AS Saint-Étienne. Les Verts, de leur côté, tenteront de faire chuter l’un des cadors du championnat, mais la mission s'annonce complexe au Vélodrome !