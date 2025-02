À la veille d'un déplacement crucial au Stade Vélodrome, l'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, s'est exprimé en conférence de presse ce jeudi midi. L’occasion pour lui d’évoquer les enjeux de cette rencontre face à l’OM, deuxième du championnat, ainsi que la situation délicate des Verts dans la course au maintien.

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "

« Pour le prochain match en championnat, face à une équipe avec une défense compacte – sans oublier Marseille et d'autres adversaires de qualité –, il nous faudra trouver des solutions pour espérer obtenir un résultat positif. Marseille est une équipe très forte et excellente dans la possession. Ils font circuler le ballon rapidement et ne laissent pas le temps à l'adversaire de s'organiser. Nous devons donc chercher à créer des moments d'énergie pour notre équipe, même si cela signifie encaisser leur pression et profiter des espaces laissés lors de leur pressing.

Il faut s'attendre à souffrir, mais aussi à essayer de profiter des espaces et à tenir le match le mieux possible. »

Un projet à long terme pour l'ASSE

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "J’ai échangé avec les propriétaires, le directeurs sportif et les responsables internes. Il est vrai que l'ASSE traverse actuellement une période compliquée. Cependant, je reste convaincu que le club redeviendra un grand club à long terme. Il ne s’agit pas d’une transformation qui se réalise en quelques mois, mais d’un projet à mener sur plusieurs années. Je crois fermement que l’ASSE va s'améliorer. Nous travaillons au quotidien, pas uniquement pour obtenir des résultats immédiats, mais pour construire un projet solide sur le long terme. Tout le monde doit s’impliquer pour y arriver et rester uni.

Pour moi, le travail dans le club consiste à développer l’ensemble des départements et des services. Les améliorations apportées aujourd’hui ne se verront peut-être pas immédiatement, mais elles porteront leurs fruits avec le temps. Nous avons des projets d’évolution pour nos installations et nous renforçons la cohésion entre les services.

Je comprends l'impatience des supporters, mais il faut travailler étape par étape pour bâtir un club durable. Les décisions que nous prenons aujourd’hui auront un impact sur le futur du club. Il faut un peu de patience, car les effets se font souvent sentir sur le long terme. On travaille avec une équipe dont on a hérité la saison dernière. On ajuste, mais tout ceci prendra du temps.

L'inquiétude ? Je comprends. Bien sûr ! L'ASSE est un grand club. Bien sûr que je comprends l'inquiétude qu'il y a ici. Avec l'arrivée des propriétaires, les supporters attendent un résultat immédiat, mais il fait de la patience. L'ASSE reviendra plus forte. Il faut avancer step by step. Qu'ils sachent que nous sommes aussi impatients. Je connais ce genre de situation. Nos décisions d'aujourd'hui auront un impact sur l'avenir. "