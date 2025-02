Ce vendredi soir, Brest recevait Auxerre en ouverture de la 22ᵉ journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour les deux équipes, qui cherchait à atteindre leurs objectifs respectifs dans cette saison serrée.

Brest voulait conforter sa position en Ligue 1

Les Brestois réalisent une saison solide et veulent continuer sur leur lancée. "On sait que chaque match est un combat et qu'il faut tout donner jusqu'au bout", a déclaré leur entraîneur. Une victoire leur permettrait de se rapprocher un peu plus d'une place européenne et d'affirmer leur statut de prétendant sérieux.

Auxerre en quête de points

De son côté, l'AJ Auxerre lutte pour se maintenir dans l'élite. "Nous avons besoin de chaque point et nous allons jouer ce match avec la détermination qu'il faut", a confié un cadre du groupe bourguignon. Face à une équipe brestoise en confiance, il faudra être solide défensivement tout en saisissant les opportunités offensives.

Résumé de la rencontre

Le Stade Brestois et l’AJ Auxerre se sont neutralisés (2-2) lors de la 22e journée de Ligue 1. Gabriel Perrin a rapidement donné l’avantage aux Bourguignons avec un doublé (18’, 74’), avant qu’A. Ndiaye (60’) et L. Ajorque (79’) ne permettent à Brest de revenir. La rencontre a été animée, Brest dominant la possession et se procurant de nombreuses occasions en fin de match. Malgré la pression, Auxerre a tenu bon pour arracher un point précieux. Ce nul laisse Brest en quête de régularité tandis qu’Auxerre poursuit sa lutte pour le maintien.

Journée 22 - Ligue 1

Vendredi 14 février

20h45 : Brest 🆚 Auxerre

Samedi 15 février

17h00 : Marseille 🆚 Saint-Étienne

: Marseille 🆚 Saint-Étienne 19h00 : Monaco 🆚 Nantes

: Monaco 🆚 Nantes 21h05 : Toulouse 🆚 Paris-SG

Dimanche 16 février