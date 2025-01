Eirik Horneland ne pouvait pas rêver mieux pour entamer l'année 2025. Le nouveau coach de l'ASSE a instillé un nouveau souffle à une formation sur le déclin. Mais les Stéphanois prennent la direction du Parc des Princes ce dimanche (20h45). Retour sur les détails de la rencontre.

Les Verts rencontrent le PSG ce dimanche à 20 h 45 pour le compte de la 17ᵉ journée de Ligue 1. Sous les ordres de Mathieu Vernice, l'opposition sera diffusée sur DAZN.

L'ASSE transformée, direction le maintien en Ligue 1 ?

Les suiveurs du club dix fois champion de France observaient samedi dernier une nouvelle équipe. Bien moins rassurants face à Toulouse avant la trêve, les Stéphanois rendaient une copie parfaite face au Stade de Reims (3-1). D'abord menée avant la pause, Augustine Boakye renversait la situation par l'intermédiaire d'une doublé. Puis, c''était au tour de Lucas Stassin qui, après un crochet parfaitement exécuté, envoyait le ballon au fond des filets.

En réussite offensive, l'ASSE inscrivait trois buts pour la première fois depuis octobre 2024. Les Verts réalisaient face à Reims autant de tentatives que sur l'ensemble des quatre derniers matchs précédents la rencontre de ce samedi (deux contre Rennes, trois contre Marseille, trois contre Toulouse, puis quatre contre Marseille).

Pierre Ekwah après la rencontre : "C’est la meilleure façon de commencer l’année. Certes, on a encaissé un petit but qui a un peu gâché la fête, mais globalement, c’est une très belle performance avec beaucoup d’intentions offensives, de mouvement et d’intensité de notre part."

Paris évolue dans un autre championnat

Avec aucune défaite subie en 16 journées de Ligue 1, le Paris Saint-Germain apparaît bien au-dessus des Stéphanois. Pour leur dernière en Ligue 1, les Parisiens renversaient la situation face à l'AS Monaco, après avoir été menés à l'heure de jeu (score final : 4-2).

Mais si les joueurs de Luis Enrique sont venus à bout de Lille, Marseille, Monaco ou Lyon, des formations comme Auxerre ou Nantes sont parvenues à arracher le nul. Quid de l'ASSE ? Rendez-vous ce dimanche ...

Yacine Hamened, spécialiste du PSG et rédacteur pour Paris United : "L'enjeu ? Continuer à maintenir l'écart avec ses poursuivants en tête de classement, c'est-à-dire 7 points sur l'OM et 10 sur Monaco. Peut-être même les accentuer puisque le match aura lieu dimanche soir. Continuer à enchaîner en championnat. Paris fait ce qu'il faut et puis se rassurer offensivement malgré tout parce que le PSG gache beaucoup d'occasions. Malheureusement pour Saint-Etienne, ça peut être aussi l'occasion pour les Parisiens de se rassurer offensivement."

L'avant-match sur Youtube !

Comme chaque semaine, votre média Peuple Vert vous propose son avant-match en vidéo.