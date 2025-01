Si l'ASSE devra attendre dimanche soir pour affronter le Paris Saint-Germain, la 17ᵉ journée de Ligue 1 a débuté ce vendredi. Deux rencontres se jouaient ce soir : Nantes, concurrent principal des Verts, recevait Monaco, tandis qu'Auxerre affrontait Lille.

Classé 16ᵉ et barragiste avec un point de retard sur l'ASSE avant le coup d'envoi, le FC Nantes avait la pression ce soir. Un gros morceau attendait les Canaris puisque c'est l'AS Monaco qui se présentait à la Beaujoire. Actuel troisième de Ligue 1, Monaco devait impérativement reprendre sa marche en avant pour espérer ne pas laisser l'Olympique de Marseille prendre trop d'avance.

Résultats du soir en Ligue 1

Annoncé sur le départ, Antoine Kombouaré est bien toujours en poste du côté du FCN. Pour cette rencontre aux enjeux très importants pour les deux équipes, le match s'est soldé sur le résultat suivant : 2-2 Nantes menait pourtant 2-0 jusqu’à la réduction du score de l’ASM à la 52eme minute. Nantes repasse devant les Verts à la différence de buts.

Plus tard dans la soirée, c'est l'AJ Auxerre qui recevait le LOSC. Concurrent direct de Monaco dans la course à l'Europe, les Dogues devaient sortir une belle prestation pour espérer obtenir un résultat à l'Abbé-Deschamps. La rencontre s'est soldée par un score nul et vierge 0-0 ! Un match marqué par des situations étonnantes L'arbitre a dû faire appel au VAR à deux reprises, en 10 minutes, pour annuler un penalty en faveur du Losc avant de leur en accorder un autre. Les Dogues ratent une belle occasion .

Vendredi 10 janvier 2025 :

Nantes - Monaco : 2-2

Auxerre - Lille : 0-0

Samedi 11 janvier 2025 :

17:00 : Brest - Lyon

: Brest - Lyon 19:00 : Reims - Nice

: Reims - Nice 21:00 : Rennes - Marseille

Dimanche 12 janvier 2025 :