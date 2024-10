Ce samedi, l’ASSE a perdu une rencontre cruciale du côté du Stade Raymond Kopa. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio se sont inclinés 4-2 à Angers. Une victoire qui permet au SCO de doubler les Verts au classement. L’ASSE pointe désormais à la 16ème place de Ligue 1, synonyme de barragiste. Malgré cette nouvelle défaite, un joueur stéphanois a été récompensé.

L’ASSE enchaîne un second revers de rang en Ligue 1

Ce week-end, l'ASSE se devait de réagir. Fragilisés dans la course au maintien après une défaite à domicile contre Lens (0-2), les Stéphanois n'ont pourtant pas réussi à s'imposer face à Angers. Incapables de concrétiser leurs occasions, les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont payé cher leur manque de rigueur défensive. Malgré plusieurs temps forts, les Verts se sont en quelque sorte sabotés eux-mêmes durant la rencontre. Pourtant, ils ne faisaient pas face à un adversaire redoutabl. Angers était en difficulté depuis le début de la saison. Ils n’avaient pas remporté le moindre match avant ce samedi.

"Dès qu’on commence à entrer dans le match, on se sabote en offrant des opportunités à l’adversaire, et cela nous met en difficulté. Eux, ils concrétisent", confiait Dennis Appiah après la rencontre. Pour la troisième fois cette saison, l'ASSE encaisse quatre buts à l'extérieur en Ligue 1.

Cette défaite était d’autant plus à éviter que les Stéphanois, déjà fragilisés par la défaite face à Lens, se rapprochent dangereusement de la zone rouge. Une victoire aurait permis de remonter au classement. Le Havre et Montpellier s’étant inclinés et Auxerre ayant fait match nul à Lyon.

Davitashvili dans l’équipe type de WhoScored

Auteur d’un doublé ce week-end, Zuriko Davitashvili a tenté de sonner la révolte en Anjou. Égalisant à 2 reprises, le géorgien a porté son compteur à 5 buts en Ligue 1 cette saison. Une performance qui lui a valu d’être présent dans l’équipe type de la 9ème journée par WhoScored. A noter que le strasbourgeois Andrey Santos est également présent. Avec son doublé il a permis à Strasbourg de battre Nantes 3-1. Les hommes de Liam Rosenior arriveront en forme samedi soir dans le Chaudron.