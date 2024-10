Hier, l'ASSE affrontait le SCO d'Angers et a subi une nouvelle défaite cuisante, 4 buts à 2. Alors que les Verts laissent à nouveau échapper des points précieux dans leur lutte pour le maintien, ils devront aussi se passer d'un joueur clé pour le 125e Derby face à Lyon, prévu le 10 novembre prochain.

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour les supporters stéphanois. Cette fois, c'est Angers qui a infligé un nouveau coup dur aux hommes d'Olivier Dall'Oglio. Malgré une équipe angevine en difficulté, les Stéphanois ont encaissé quatre buts, laissant une impression de plus en plus inquiétante. Pour cette rencontre, Olivier Dall'Oglio avait pourtant fait des choix forts, remplaçant des titulaires habituels comme Aïmen Moueffek, Mathis Amougou et Mathieu Cafaro par des joueurs comme Louis Mouton, Augustine Boakye et Benjamin Bouchouari. Si ces choix visaient à secouer l'équipe, le résultat n'a pas été à la hauteur des espérances.

Prolifique face à Lyon mais... en tribune !

Cette défaite met les Verts dans une position délicate avant de recevoir Strasbourg, une équipe en grande forme offensive, ce qui pourrait une fois encore causer bien des maux de tête aux Stéphanois. Mais c'est surtout le Derby tant attendu qui préoccupe, une rencontre redoutée cette saison au vu de la situation actuelle de Saint-Étienne.

Hier, Mathieu Cafaro a reçu un carton jaune qui entraînera une suspension pour le match contre Lyon le 10 novembre. Avec 15 cartons jaunes accumulés depuis son arrivée au club, dont trois lors des dix dernières rencontres, Cafaro manquera ce 125ème Derby et devra rester en tribune. Son absence est d'autant plus regrettable que, malgré les difficultés offensives de l'équipe, le stéphanois est plutôt en réussite face au voisin lyonnais puisqu'il a déjà inscrit trois buts contre l'OL au cours de sa carrière...

En plus des blessés longue durée, cette suspension vient encore affaiblir les Verts, qui pourraient se rendre à Lyon lourdement handicapés. De quoi donner de nouvelles sueurs froides aux supporters stéphanois, qui espèrent éviter la déroute (et le ridicule) lors de ce 125e Derby.