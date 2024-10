Les formations françaises ont retrouvé les terrains ce week-end à l'occasion de la neuvième journée de Ligue 1. Si l'ASSE se déplaçait à Angers pour obtenir trois points salvateurs dans la course au maintien, plusieurs concurrents étaient opposés. Retour sur les résultats de la neuvième journée de Ligue 1.

Stade Rennais 1-0 Le Havre

Le Stade Rennais ne répond pas aux attentes en ce début de saison. Défaits à Paris (3-1), puis face à Monaco (1-2), les joueurs de Julien Stéphan ne sont plus que 13ᵉ au classement. Mais le Havre revient de cinq défaites consécutives en championnat. Opposées ce vendredi (20h45) en ouverture de la Ligue 1, les rennais se sont imposés sur la plus petite des marges grâce à Gomez.

🔥 | Carlos Andres Gomez ouvre le score et fait exulter le Roazhon Park ! 1️⃣-0️⃣ #SRFCHAC pic.twitter.com/KDPyomGmr0 — DAZN France (@DAZN_FR) October 25, 2024

Angers SCO 4-2 AS Saint-Étienne

L'ASSE ne devait avoir que la victoire comme objectif ce weekend. Le RC Lens étant venu à bout des hommes d'Olivier Dall'Oglio, Saint-Étienne espère engranger des points pour obtenir le maintien dans l'élite. Malheureusement, les Verts s'inclinent 4-2 dans ce match des promus en ligue 1. Abdelli, Aholou, Ninga et Bamba sont les buteurs angevins. Davitashvili a inscrit un doublé côté ASSE.

⚔️| L'ASSE réplique sur pénalty et revient à égalité ! 1️⃣-1️⃣ #SCOASSE pic.twitter.com/a98HtNYJFr — DAZN France (@DAZN_FR) October 26, 2024

Stade de Reims 1-2 Stade Brestois

Les joueurs d'Eric Roy réalisaient l'exploit ce mercredi face au Beyer Leverkusen (1-1, LDC). Mais l'heure est à la Ligue 1. Brest compte 10 points avant d'affronter le sixième de Ligue 1 (Reims). Tout juste défaits (2-1 vs. Auxerre), les Rémois comptent sur une victoire pour se relancer. Brest continue sa belle série. Une victoire 2-1 grâce à Faivre et Baldé contre Okumu pour Reims.

RC Lens 0-2 LOSC

Ce weekend marque le retour du Derby du Nord. Une opposition riche en rebondissements. Le Racing de Will Still, toujours invaincu, est opposé à des Dogues tout juste victorieux de l'Atletico de Madrid (1-3, LDC). Une décision qui s'est faite en toute fin de match grâce à des buts de David et Bayo. Les lillois sortent victorieux du derby du nord.

Olympique Lyonnais 2-2 AJ Auxerre

L'Olympique Lyonnais reste sur trois victoires consécutives en championnat avant de recevoir Auxerre. Les auxerrois ont malgré tout tenu au Groupama Stadium (2-2). Malgré un doublé de Mikautadze, Sinaly Diomande et Hamed Traore ont permis aux bourguignons de ramener un point du Rhône.

Montpellier HSC 0-3 Toulouse FC

Après l'opposition de l'ASSE face à Angers, il s'agit du choc des cancres de la neuvième journée de Ligue 1. Neutralisé face à Angers (1-1), le Téfécé affronte une formation montpelliéraine tout juste bousculée par le licenciement de Der Zakarian. Les toulousains ont été intraitables avec les héraultais. 3-0 grâce à un doublé de Aboukhlal et un but de King. Téji Savanier a lui été expulsé !

OGC Nice 2-1 AS Monaco

Un grand Monaco ce dimanche (17h00) face à une équipe niçoise qui ne raconte pas des salades. Les Aiglons, qui ont pour rappel infligé une humiliation à l'ASSE, s'attaquent à un gros morceau. Les Monégasques disputent la première place avec le PSG à la différence de but. Le derby du sud est remporté par Nice qui inflige la première défaite en championnat à Monaco. Une victoire 2-1 grâce à Laborde et Guessand contre un but de Embolo.

RC Strasbourg Alsace 3-1 FC Nantes

Pourtant sur de bons rails, le RCSA s'était récemment incliné face au PSG (4-2). Occasion de se relancer face aux Canaris et c'est chose faite. Les coéquipiers de Saidou Sow l'emportent 3-1 grâce à un doublé de santos et un but de Bakwa. Guirassy a marqué le but nantais !

Olympique de Marseille 0-3 PSG

Le classico était de retour ce week-end. Toujours invaincu, le PSG n'avait que la victoire en tête avant la rencontre. Marseille, alors troisième de Ligue 1, affiche un tout autre niveau d'ambition depuis la nomination de Roberto De Zerbi. Le choc n'aura pas eu lieu. Paris l'emporte 3-0 grâce à Neves, Barcola et un but contre son camp de Balerdi. À noter qu'Amine Harit a été expulsé !

Classement de ligue 1

Des résultats peu favorables à l'ASSE qui se retrouve barragiste !