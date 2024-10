La difficulté d'être coach

Olivier Dall'Oglio et ses hommes enchaînent une seconde défaite consécutive, la sixième depuis le début de saison. Si l'ASSE a perdu contre des équipes d'un tout autre niveau (Monaco, Brest, Nice, Lens), elle a aussi laissé filer six points très importants contre Le Havre et Angers, deux concurrents directs. Ces défaites sont particulièrement difficiles à accepter.

Après de telles prestations, un homme est rapidement pointé du doigt : le coach stéphanois.

"Les déceptions se ramassent à la pelle pour coach ODO. Compliqué pour lui d’avancer sur ce tapis de peaux de banane. Est-il le seul responsable de ce fiasco ?"

En effet, le coach de l'ASSE se retrouve dans une situation délicate. C'est à lui de justifier ses choix et le visage affiché par ses joueurs.

"Isolé, il affronte les médias pendant que d’autres se planquent. Le rôle d’une direction sportive et/ou de son coordinateur sportif, c’est de monter au créneau pour défendre l’institution, son coach et son capitaine."

"Plus le droit de se taire quand on aime le club..."

Seizième de Ligue 1, l'ASSE affiche aujourd'hui la deuxième pire attaque de Ligue 1 avec huit buts inscrits (Le Havre en compte 7) et la seconde pire défense (24 buts encaissés), juste devant Montpellier (29). Une situation difficile à accepter pour le consultant.

"Plus le droit de se taire quand on aime le club. Difficile d’accepter de rester embourbés dans la médiocrité."

L'ASSE a-t-elle besoin de renouveau ?

Pour tenter de remédier à ces problèmes, des changements semblent nécessaires. Du gardien à l’attaque, les lacunes de l’ASSE sont nombreuses. Patrick Guillou envisage quelques solutions, évoquant "certains rêves."

"Je rêve d’un gardien maître des airs et capable de gérer la profondeur. Je rêve de défenseurs centraux capables de gérer les intervalles, la profondeur et la largeur. [...] De milieux excentrés qui se démarquent dans les temps de passe, qui percutent et attaquent l’espace en fonction de la progression du ballon."

Enfin, Patrick Guillou espère que l'avenir de l'ASSE sera meilleur.

"Je ne crois absolument pas en l’inertie des nouveaux dirigeants. Au contraire, les choses se mettent tranquillement en place. Tout est mûrement réfléchi et calculé. Actuellement c’est la phase d’observation et de séduction. Stratégie pragmatique avant le deuxième acte. Comme annoncé, les proprios ont le sens du sacré."