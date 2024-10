L'AS St-Etienne est en crise, et ce n'est pas le résultat de samedi qui a permis aux hommes d'Olivier Dall'Oglio de sortir d'une situation sportive bien délicate. Alors que Le coach stéphanois s'est emporté dans le vestiaire à l'issue du match, la direction réfléchirait à un plan B... La rumeur s'intensifie autour de Wilfried Nancy.

Après une défaite alarmante face à Angers (2-4), l’avenir d’Olivier Dall’Oglio à la tête de l’AS Saint-Étienne semble de plus en plus incertain. Visiblement frustré par les erreurs défensives récurrentes de son équipe, l’entraîneur a exprimé son mécontentement dans le vestiaire, visant la mentalité d’un groupe encore trop marqué par son passage en Ligue 2. Ce revers accentue les interrogations autour de la capacité de l’effectif, formé de jeunes espoirs et de joueurs expérimentés, à s’adapter aux exigences de l’élite, malgré le soutien affiché par Kilmer Sports Ventures, nouveau propriétaire de l’ASSE depuis juin.

Dall'Oglio : une confiance de façade ?

Sous contrat jusqu'en 2025, Dall’Oglio reste déterminé malgré les difficultés, tandis que sa gestion du capitaine Yunis Abdelhamid, critiqué pour sa contre-performance, fait débat parmi les supporters. Pour l'instant, il garde la confiance de l’équipe dirigeante, représentée par Jean-François Soucasse, Samuel Rustem et Loïc Perrin. Cependant, le soutien des nouveaux propriétaires, notamment Larry Tanenbaum et son équipe, reste à évaluer. Jaeson Rosenfeld, vice-président exécutif chargé de la data chez Kilmer Sports, a assisté au match d’Angers, mais ni Tanenbaum ni Ivan Gazidis, le président, n'étaient présents. Récemment, Tanenbaum avait pourtant salué le travail de Dall’Oglio, rappelant que la responsabilité des performances reposait également sur les joueurs et les dirigeants. La patience du grand patron de l'ASSE et des dirigeants de KSV pourrait toutefois être de courte durée.

Malgré un soutien de façade, l'ASSE serait en train de réfléchir à d'autres options pour sa direction technique. Parmi les profils étudiés figure Wilfried Nancy, comme évoqué hier sur notre site, entraîneur du Columbus Crew en MLS, qui a mené son équipe au titre l’an dernier. Selon certaines sources, un contact préliminaire aurait été établi avec Nancy avant la défaite à Angers, incluant des discussions potentielles sur son staff. Bien que Nancy ait un fort désir de travailler en Europe, il reste engagé avec Columbus, surtout à l’approche des play-offs de la MLS.

Wilfried Nancy et son staff sondés ?

Ce dimanche, le journal L'Equipe précise : "Un contact aurait été noué avec Wilfried Nancy, entraîneur de Columbus Crew, qu'il a mené au titre en MLS l'an dernier. Une information que l'entourage de la direction stéphanoise a refusé de commenter. La prise de contact aurait été initiée avant même la défaite contre Angers et concernerait non seulement le technicien mais aussi son staff. Le Français de 47 ans jouit de conditions salariales avantageuses outre-Atlantique (autour de 100 000 euros par mois) et il semble de toute façon impossible d'imaginer sa franchise le libérer dans l'immédiat, alors que les play-offs débutent (finale le 7 décembre). Même s'il n'a jamais caché son envie de revenir en Europe un jour."

Pour l’heure, Dall’Oglio reste en place et continuera à défendre les couleurs stéphanoises lors de la prochaine rencontre contre Strasbourg. Il devra néanmoins trouver des solutions rapidement pour sortir le club de ce début de saison difficile, l’un des pires du XXIe siècle, sous l’œil attentif de ses dirigeants et des nouveaux propriétaires.