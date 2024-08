Saint-Étienne a effectué son retour en Ligue 1 ce samedi face à Monaco. Malgré la défaite (1-0), les hommes d’Olivier Dall’Oglio n’ont pas à rougir de leur prestation. Plusieurs d’entre eux ont découvert le championnat ce week-end.

Défaite encourageante pour le retour en Ligue 1

« Bien sûr, on est déçus de perdre ce match. On joue pour avoir des résultats. » Olivier Dall’Oglio n’a pas caché sa frustration en conférence de presse d’après match. Mais le technicien ne renie pas pour autant la bonne prestation de ses joueurs. « Les joueurs sont venus ici pour se battre avec leurs armes et avec fierté, tous dans le même état d’esprit. »

Tout juste promue dans l’élite, deux ans après l’avoir quittée, l’ASSE a tenu tête à l’AS Monaco. Les dauphins du championnat 2023-2024 ont dû évoluer face à une formation exerçant un pressing intense et un schéma de jeu ambitieux. Les Stéphanois auraient même rentré à l’Étrat avec le point du nul, si Ibrahim Sissoko n’était pas signalé hors-jeu au départ de l’action.

Ibrahim Sissoko fier d’avoir découvert la Ligue 1 en Vert

Les jeunes matrues étaient à l’honneur ce weekend. Marwann N’Zuzi, Beres Owusu, ou encore Mathis Amougou découvraient la Ligue 1. Sans doute faute de renforts à leurs postes, bien qu’ils aient réalisé de très bonnes prestations. Mais une découverte également partagée par des Stéphanois davantage aguerris. Ben Old, Dylan Batubinsika, Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye et Ibrahim Sissoko ont disputé leurs premières minutes dans l’élite.

L’attaquant s’est par ailleurs exprimé sur son compte Instagram. Ibrahim Sissoko ne cache pas ses émotions après avoir disputer l’intégralité de la rencontre. « Fier d’avoir pu jouer mes premières minutes en Ligue 1, et plus encore avec ces couleurs. Quelques regrets sur le résultat, mais plein de bonnes choses à retenir malgré tout. Hâte de vous retrouver à Geoffroy-Guichard. Merci pour le soutien. »