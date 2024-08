La rencontre face à Monaco a permis de découvrir de jeunes joueurs du centre de formation stéphanois. Ces derniers n’ont pas connu la même fortune pour leur première en Ligue 1 avec l’ASSE. Retour dans le Sainté Night Club sur les performances des jeunes…

Alexandre S., Responsable de Peuple-Vert.fr : « A Monaco, je n’attendais pas grand-chose, surtout de la part des joueurs que je connaissais moins bien, comme Nzuzi. Quant à Amougou, bien sûr, on avait déjà vu quelques éclairs de son potentiel, mais je ne m’attendais pas à ce qu’il affiche une telle maîtrise, malgré son manque d’expérience. Dès le début, au milieu de terrain, il m’a impressionné par son charisme, sa qualité technique, et surtout sa capacité à rester performant sous la pression face à un milieu monégasque particulièrement solide. C’est pourquoi il est surprenant que L’Équipe l’ait classé parmi les flops avec un 4 sur 10 incompréhensible. Pour nous, à la rédaction de Peuple Vert, Mathis Amougou figure indéniablement parmi les tops.

Concernant Nzuzi, sa performance a été en deçà des attentes, faisant de lui un flop de la rencontre. Cependant, il ne faut pas oublier que c’est un jeune joueur lancé en Ligue 1 en raison de nombreuses absences, et il a joué avec beaucoup de cœur. Même si cela n’a pas suffi, il a donné tout ce qu’il pouvait avec ses moyens. On a pu voir sa bonne volonté, même si ce n’était clairement pas suffisant à ce niveau. Je ne lui en veux pas, mais il faudra qu’il soit mieux préparé pour affronter ce genre de défi à l’avenir. »

« On a vu qu’ils étaient un peu impressionnés »

Adrien Ponsard, ex-joueur de l’ASSE : « C’est vraiment agréable de voir autant de jeunes issus du centre de formation dans le groupe stéphanois. Cela faisait un moment que ça n’était pas arrivé, et c’est excellent pour le moral des jeunes qui suivent, d’autant plus que d’autres devraient intégrer l’équipe prochainement.

Cela dit, même s’ils sont rentrés sur le terrain avec de l’envie, on a vu qu’ils étaient un peu impressionnés. Affronter une équipe comme celle-là, qui vise la Ligue des Champions, ce n’est pas simple. Bien sûr, comme on le disait plus tôt, ces équipes ne sont souvent au top de leur forme qu’à partir d’octobre, mais en face, ce sont tout de même des internationaux expérimentés. Pour des jeunes, ce genre de défi n’est jamais facile, et ça s’est ressenti sur le terrain. »

Non évoqué dans ces propos, Beres Owusu a livré une prestation intéressante. Plus solide que son coéquipier Nzuzi, il a su contenir les assauts monégasques et encaisser la pression imposée par l’équipe de la Principauté.