L’ASSE s’est inclinée contre Monaco 1-0 en ouverture de la saison 2024-2025. Séduisants, les stéphanois ont failli repartir avec un point de leur déplacement en principauté. À l’issue de la rencontre, Olivier Dall’Oglio a livré son ressenti. Extraits.

« On a des objectifs intéressants, à condition d’avoir cet état d’esprit-là sur la durée. » (ODO après ASM-ASSE)

« Bien sûr, on est déçus de perdre ce match. On joue pour avoir des résultats. Il y a de la frustration parce qu’on a ce léger sentiment qui nous laisse penser qu’on aurait pu espérer quelque chose. Il y a un sentiment de fierté aussi, car on a vu une équipe qui évoluait avec courage. Les joueurs sont venus ici pour se battre avec leurs armes et avec fierté, tous dans le même état d’esprit. De ce côté-là, c’est satisfaisant. Il y a des choses à améliorer, des choses à revoir. On a des objectifs intéressants, à condition d’avoir cet état d’esprit-là sur la durée. »

« L’idée était de ne pas subir tout le temps. On était capable de les gêner, on a d’ailleurs récupéré des ballons, mais dans l’utilisation, on doit être capable de faire mieux. Mais avec la jeunesse du soir, c’est normal de pêcher dans ce domaine. Ces jeunes joueurs, je ne voulais pas qu’ils soient timorés ce soir. Pendant l’été, certains ont parfois eu du mal, la faute à une pression négative. Mais ils ont déjà appris ! Quand on vient ici jouer une équipe qui ambitionne le titre, on apprend encore plus vite. C’est ce qu’on voulait. »

La frustration du but refusé à Sissoko « Les arbitres ont respecté les lois du jeu. C’est difficile, parce qu’on revient loin, au tout départ de l’action. Ça se joue à quelques centimètres… Mais c’est le règlement, on doit s’y plier, même si c’est rageant. Mais bon, côté Monaco, leur premier but se joue aussi à quelques centimètres. »

« Le mercato, ça va s’accélérer très rapidement »

« On est toujours sur cette fin de mercato. Comme dans tous les clubs, ça va certainement s’accélérer très rapidement. Le club, les dirigeants travaillent d’arrache-pied. On sait qu’on a besoin de cadres pour exister dans ce championnat, tout en faisant progresser ces jeunes joueurs. On se doit d’engranger des points rapidement. Dès samedi, on a un match important. On va notamment récupérer Yvann Maçon. Ce sera une bonne chose. »