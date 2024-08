L’ASSE a enregistré la venue du gardien du GF38 : Brice Maubleu. Ce portier de 34 ans s’engage dans le Forez pour deux saisons + une en option. L’occasion pour lui de s’offrir un dernier challenge dans sa riche carrière. Le néo-stéphanois est parti par la grande porte avec un superbe message à ses anciens supporters et son ancien club ! Pour info, le gardien portera le numéro 1.

« Avant de commencer une nouvelle histoire je tiens à vous faire part de cette passion qui m’a animé en portant ce maillot grenoblois de la national 2 à la ligue 2 depuis une décennie.

Il y a 10 ans, j’ai fait le choix de renoncer au monde professionnel pendant quelque temps pour apporter ma passion au club et à cette ville qui mérite tant une équipe au plus haut niveau. La tâche fut longue, mais finalement, nous avons réussi avec votre soutien sans faille dans des endroits que seul le football pouvait nous faire connaître. Trois saisons plus tard, quel bonheur de connaître une montée qui fut trop longue à se dessiner.

Que dire de notre saison en national ou avec un dénouement des plus déroutants, nous avons fêté notre montée sur la place notre dame en rentrant de ce match de barrage, un moment magique.

« Mission réussie, 7 ans après la descente aux enfers »

Finalement, mission réussie avec ce retour en Ligue 2, 7 ans après la descente aux enfers. J’ai passé tellement de bons moments dans ce stade des Alpes et jamais, je n’ai pensé connaître une autre ambiance, mais la vie nous réserve parfois des surprises.

Chers supporters du GF38 un grand merci pour tout ce que j’ai vécu à vos côtés 💙🤍 «