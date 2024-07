L’ASSE n’est plus qu’à quelques semaines de disputer ses premières rencontres de Ligue 1 depuis deux ans. L’ouverture de la saison face à Monaco le 18 août en ligne de mire, les hommes d’Olivier Dall’Oglio se préparent assidûment pour retrouver le goût de l’élite. Et le retour des hostilités suit.

Retour du derby en Ligue 1

Deux ans après sa relégation en Ligue 2, la date du retour de l’ASSE en Ligue 1 se rapproche. La programmation n’est pas encore précise, mais les Verts retrouveront le traditionnel derby le weekend du 10 novembre, en banlieue, ainsi que celui du 20 avril à domicile.

🔥 Le Derby est de retourrrrr ! J11 : #OLASSE, le week-end du 10 novembre 2024. 🗓

J30 : #ASSEOL le week-end du 20 avril 2025. 🗓 pic.twitter.com/vPdEWGOVmq — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 21, 2024

Pour leur dernière confrontation, Saint-Etienne s’était inclinée sur le plus petit des scores au Groupama Stadium (22e journée de L1). Aux hommes d’Olivier Dall’Oglio de prendre leur revanche, pour le retour de la tunique verte dans l’élite.

« Il n’y a pas de cadeaux »

Débarqué en prêt l’hiver dernier dans le Rhône, Said Benrahma a vu son option d’achat être levée par les Gones. Lyonnais depuis six moins, le joueur de 28 ans semble avoir déjà intégré les valeurs de la rivalité ASSE – OL. L’attaquant n’a pas caché son envie de disputer son premier derby, dans un live organisé par l’OL ce dimanche.

« On en a déjà parlé, mais rapidement. On m’a dit que c’était incroyable, mais pas encore vraiment dans les détails. C’était l’année dernière, donc on ne savait pas encore s’ils seraient en Ligue 1. J’espère juste qu’on va les tuer. On veut gagner les deux matchs aller et retour.

Je n’ai encore jamais connu ce derby, donc j’ai hâte de voir comment c’est. Je sais que c’est chaud. J’attends ça avec impatience parce que déjà ça a une saveur, c’est quelque chose et on va tout faire pour gagner les deux matchs, il n’y a pas de cadeaux. »