Le mercato estival est l’occasion pour l’ASSE de se renforcer, mais également de dégraisser son effectif. Des recrues devraient rapidement rejoindre le club stéphanois. Parallèlement à cela, certains joueurs pourraient trouver des portes de sorties. Benjamin Bouchouari fait partie de ceux-ci… Mais son départ n’est pas encore acté…

La situation de Benjamin Bouchouari à l’ASSE a évolué durant la saison, et notamment après le départ de Laurent Batlles. Sous la direction de Batlles, Bouchouari a alterné le très bon et l’indigent. En 2022/23, le jeune milieu marocain a participé à 34 rencontres, tout comme la saison suivante. Changement d’ambiance toutefois, puisque Bouchouari n’a presque plus été titulaire en 2024 sous les ordres d’Olvier Dall’Oglio. Une situation qui n’a pas été du goût de l’ancien joueur du Roda JC. Avec le départ de Batlles, Bouchouari se retrouve comme le grand perdant, dans une équipe où il doit désormais prouver sa valeur sous les yeux d’un nouvel entraîneur. Raté…

Bouchari en quête d’un nouveau challenge

Frustré par sa situation, Bouchouari a semble-t-il exprimé à plusieurs reprises son souhait de quitter le club pour trouver un environnement où il pourrait s’épanouir davantage. Cette volonté de départ s’est accompagnée de plusieurs changements d’agents. Faut-il y voir un signe de sa nervosité et de son manque de caractère également…?

Malgré son talent indéniable, Bouchouari a parfois été critiqué pour son individualisme sur le terrain. Ce trait de caractère a pu jouer en sa défaveur dans une équipe où le collectif a rapidement été positionné comme la clé de voûte du projet d’ODO.

À ce jour, aucune offre concrète n’a été déposée sur la table pour Bouchouari. Le joueur est donc en stand-by, une situation qui pourrait évoluer en fonction de ses performances et de prétendants qui n’ont pas perdu de vue le jeune marocain. En parallèle, la perspective des Jeux Olympiques pourrait également jouer un rôle dans sa carrière. Une bonne performance lors de cet événement pourrait augmenter sa valeur et attirer des offres plus intéressantes.

L’ASSE pourrait tenter un pari gagnant-gagnant avec Bouchouari !

À ce jour, l’ASSE pourrait opter pour une vente en deçà de la valeur du joueur. Si le site Transfermarkt l’évalue à 2.5 millions d’euros, son départ pourrait se négocier aux alentours de 4 ou 5 millions d’euros. L’ASSE pourrait véritablement envisager un départ bradé. Conserver un joueur qui n’entre pas dans le projet n’est pas forcément la meilleure des solutions, tant pour un club que pour le vestiaire. À ce jour, aucune offre n’est sur la table des dirigeants. Néanmoins, la situation pourrait changer si le joueur parvient à se mettre en lumière cette saison. ainsi, les Verts pourraient trouver un intérêt à conserver Bouchouari, ce jeune joueur aussi talentueux qu’imprévisible et inconstant.

Avec la saison à venir, Bouchouari a l’opportunité de renverser la tendance et de démontrer tout son potentiel. Si le nouvel entraîneur lui accorde sa confiance et qu’il parvient à s’illustrer sur le terrain, cela pourrait non seulement augmenter sa valeur marchande mais aussi attirer l’attention de clubs prêts à investir sur lui. Tout le monde doit pouvoir y gagner, en mode gagnant-gagnant !