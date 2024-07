À l’issue de cette deuxième semaine de préparation, l’ASSE ouvre leur longue série de matchs de préparation. C’est le Clermont foot qui se dresse devant eux pour un premier test face à une écurie de ligue 2 plus en avance dans la préparation. Les Verts démarrent donc officiellement la saison ce samedi. Résumé de la rencontre disputée à 18h !

Dall’Oglio a d’ailleurs fixé l’objectif de cette première rencontre sur le site officiel : « On aura fait une semaine assez solide, il y aura de la fatigue même si j’attends tout de même de l’engagement. Il faudra que je sois indulgent, car on sera un peu lourds. C’est possible que je fasse deux équipes, avec de nombreux jeunes joueurs. En face, Clermont a de l’avance sur nous dans la préparation. On sera automatiquement en difficulté. Mais on va d’abord s’observer nous, analyser notre comportement pour avancer individuellement et collectivement. »

Les compositions de l’ASSE

XI de départ :

XI de la seconde mi-temps :

Résumé de la rencontre ASSE-Clermont

Une première mi-temps délicate

C’est un onze très expérimental qui commence le match. Plusieurs joueurs qui étaient dans le groupe U19 la saison dernière (Jules Mouton, Maedine Makhloufi) mais aussi beaucoup de joueur de la réserve (Agesilas, Sahraoui, Owusu). C’est donc logiquement que les dix premières minutes sont très délicates pour les Verts. Ils peinent à trouver leurs marques et se mettre au niveau. Finalement, c’est donc logiquement après plusieurs situations chaudes que Clermont ouvre le score par l’intermédiaire de Douane. Le but à le mérite de réduire l’écart entre les deux équipes. Les Verts réagissent enfin. C’est Meyvin Agesilas qui percute, entre dans la surface et frappe juste à côté du poteau d’un gardien battu. Les Clermontois sont meilleurs que les stéphanois. La pause est sifflée sur ce score de 1-0 en faveur des rouges et bleus et c’est logique !

Deuxième difficile

La deuxieme mi-temps commence sue un tout autre rythme pour l’ASSE. Les joueurs de Dall’Oglio offrent une tour autre opposition et c’est logique au vu de l’équipe du second acte. Ils marquent même par Louis Mouton suite à un bon service de Jibril Othman. Malheureusement le but est refusé pour une position de hors-jeu ! Dans la foulée, un clermontois se blesse, ce qui interrompt le match pendant plusieurs minutes ! Les coéquipiers d’Yvann Maçon, remuant, poussent pour égaliser. De nombreuses situations de centres arrivent et les débats se sont clairement inversés. Louis Mouton, sur un service d’Othman, va finalement trouver la lucarne du gardien clermontois à cinq minutes de la fin. 1-1 !

Ce sera le score final de la rencontre. Le premier match de cette préparation se solde donc par un nul. Prochain rendez-vous samedi prochain face à Villarreal.

🍬 Le joli but de Louis Mouton pour égaliser ! pic.twitter.com/owoKWXcrCb — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 20, 2024

Crédit photo : asse.fr