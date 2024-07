L’engouement du Peuple Vert pour la future saison de Ligue est palpable. Les chiffres du taux de réabonnement le prouve, les deux Kops sont d’ores et déjà complets ou presque. Mais les supporters fidèles des tribunes Charles-Paret et Jean-Snella vont devoir prendre leur mal en patience avant de retrouver leurs habitudes dans ces Kops uniques. Et pour cause, la commission de discipline de la LFP s’est faite plaisir en fin de saison dernière avec l’ASSE.

Les nombreux supporters des Verts attendent le début de la saison de Ligue 1 avec impatience. Deux après l’avoir quittée, l’ASSE est de retour dans l’élite du football français. Mais l’équipe d’Olivier Dall’Oglio ne pourra pas compter sur un Chaudron totalement ouvert lors des premières rencontres à domicile.

Les sentiments de la LFP pour l’ASSE

La saison dernière de l’ASSE n’a pas été un long fleuve tranquille, ni sur le plan sportif, ni sur le plan institutionnel, ni sur le plan… disciplinaire. Régulièrement au cours du championnat, le club du Forez a été convoqué par la commission de discipline de la LFP pour de multiples raisons. Comme malheureusement beaucoup trop souvent ces dernières saisons, l’ASSE a fait l’objet de trop nombreuses sanctions lors du dernier exercice de Ligue 2. Retour sur toutes les sanctions infligées par la commission de discipline à l’ASSE la saison dernière :

21 juin 2023 : suite à l’usage d’engins pyrotechniques face à Valenciennes lors de la J37 de la saison 22/23, l’ASSE est sanctionnée d’un huis-clos partiel d’un match ferme pour le Kop Sud (face à Grenoble, J1) + 1 huis-clos partiel avec sursis.

suite à l’usage d’engins pyrotechniques face à Valenciennes lors de la J37 de la saison 22/23, l’ASSE est sanctionnée d’un huis-clos partiel d’un match ferme pour le Kop Sud (face à Grenoble, J1) + 1 huis-clos partiel avec sursis. 30 août 2023 : suite au retard du coup d’envoi de 55 minutes à Rodez à cause d’une echauffourée entre supporters, la commission de discipline ordonne la fermeture ferme des deux Kops de Geoffroy-Guichard pour deux matchs (Dunkerque et Ajaccio, J8 et J10)

suite au retard du coup d’envoi de 55 minutes à Rodez à cause d’une echauffourée entre supporters, la commission de discipline ordonne la fermeture ferme des deux Kops de Geoffroy-Guichard pour deux matchs (Dunkerque et Ajaccio, J8 et J10) 6 octobre 2023 : pour usage d’engins pyrotechniques face à Pau en Kop Nord, la tribune est sanctionnée d’un huis-clos partiel avec sursis de la tribune. Le club doit s’acquitter d’une amende de 60 000 euros.

pour usage d’engins pyrotechniques face à Pau en Kop Nord, la tribune est sanctionnée d’un huis-clos partiel avec sursis de la tribune. Le club doit s’acquitter d’une amende de 60 000 euros. 21 décembre 2023 : suite à l’usage d’engins pyrotechniques face à Guingamp, la LFP inflige 2 huis-clos partiels fermes au Kop Sud (Laval et Amiens, J20 et J22) dont 1 par révocation du sursis du 21 juin 2023.

suite à l’usage d’engins pyrotechniques face à Guingamp, la LFP inflige 2 huis-clos partiels fermes au Kop Sud (Laval et Amiens, J20 et J22) dont 1 par révocation du sursis du 21 juin 2023. 21 février 2024 : En marge de la réception de Troyes, des fumigènes sont craqués en Kop Nord. La LFP ne passe pas à côté de l’opportunité de sanctionner l’ASSE et d’infliger 1 huis-clos partiel ferme du Kop Nord par révocation du sursis du 6 décembre 2023 (Annecy, J26).

En marge de la réception de Troyes, des fumigènes sont craqués en Kop Nord. La LFP ne passe pas à côté de l’opportunité de sanctionner l’ASSE et d’infliger 1 huis-clos partiel ferme du Kop Nord par révocation du sursis du 6 décembre 2023 (Annecy, J26). 22 mai 2024 : l’usage d’engins pyrotechniques dans le Kop Sud face à Rodez lors de la J37 provoque sa fermeture pour un match ferme lors de la saison 2024/2025.

l’usage d’engins pyrotechniques dans le Kop Sud face à Rodez lors de la J37 provoque sa fermeture pour un match ferme lors de la saison 2024/2025. 5 juin 2024 : suite à l’usage d’engins pyrotechniques, aux jets d’objet et à une banderole injurieuse déployée face à Rodez (play-off), le Kop Nord est sanctionné d’un huis-clos partiel avec sursis.

suite à l’usage d’engins pyrotechniques, aux jets d’objet et à une banderole injurieuse déployée face à Rodez (play-off), le Kop Nord est sanctionné d’un huis-clos partiel avec sursis. 20 juin 2024 : En marge de la réception du FC Metz lors du barrage aller, des engins pyrotechniques ont été utilisés et ont retardé le coup d’envoi et des expressions orales ont été constatées (???). Pour ces faits, la LFP a décidé de sanctionner le Kop Nord d’un match ferme à huis clos, et le Kop Sud d’un match avec sursis à huis-clos.

En marge de la réception du FC Metz lors du barrage aller, des engins pyrotechniques ont été utilisés et ont retardé le coup d’envoi et des expressions orales ont été constatées (???). Pour ces faits, la LFP a décidé de sanctionner le Kop Nord d’un match ferme à huis clos, et le Kop Sud d’un match avec sursis à huis-clos. 20 juin 2024 : Suite à l’usage d’engins pyrotechniques et à la constatation d’expressions orales dans le parcage stéphanois à Metz lors du barrage retour, la commission de discipline a sanctionné le Kop Sud d’un match ferme à huis clos.

Une saison 2024/2025 déjà impactée pour l’ASSE

Au total, ce sont pas moins de 6 matchs qui se sont joués sous huis-clos partiel à Geoffroy-Guichard la saison dernière :

J1 – ASSE/Grenoble : Kop Sud fermé

J8 – ASSE/Dunkerque : Kops Nord et Sud fermés

J10 – ASSE/Ajaccio : Kops Nord et Sud fermés

J20 – ASSE/Laval : Kop Sud fermé

J22 – ASSE/Amiens : Kop Sud fermé

J26 – ASSE/Annecy : Kop Nord fermé

Mais les dernières sanctions prises en fin de saison vont impacter la future saison des Verts. En effet, le premier match à domicile de la saison, la réception du Havre le week-end du 25 août, se jouera dans un stade Geoffroy-Guichard amputé de ses deux Kops. Pour le deuxième match à domicile, face à Lille le week-end du 15 septembre, Le Kop Nord et ses fidèles seront de retour, contrairement au Kop Sud qui sera encore fermé. Les Green Angels et l’ensemble des habitués de la Sud, devront patienter jusqu’au… week-end du 6 octobre et la réception d’Auxerre pour retrouver leur tribune. Une éternité.