Le sprint final est lancée pour l'ASSE. Toujours relégables, les Stéphanois accueillent le Paris Saint-Germain ce samedi pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. L'ASSE a dévoilé la liste des joueurs retenus par Eirik Horneland.

De retour de la trêve internationale, l’ASSE se prépare à défier le PSG de Luis Enrique, toujours invaincu en championnat. Une rencontre qui devrait, sans surprise, être compliquée à remporter pour l'ASSE.

Pourtant, les Verts, 17e avec un match en retard, restent englués dans la zone rouge à l’aube du sprint final. Mais dans cette lutte acharnée pour le maintien, rien n’est encore joué. Saint-Étienne défiera Lens, Brest, ou encore Reims dans les prochaines semaines. Autant d’occasions à saisir pour engranger de précieux points. Tandis que six formations sont concernées par une potentielle relégation (Nantes, Angers, Reims, Le Havre, Saint-Étienne et Montpellier), le moindre faux-pas pourrait s'avérer fatal pour l'ASSE.

Une vague de retour du côté de l'ASSE ?

Si l'infirmerie du Centre Sportif Robert Herbin s'est illustrée tout au long de la saison par sa capacité d'accueil, cette dernière semble vider son surplus depuis plusieurs semaines. Ibrahima Wadji, qui enchaîne les chutes et les rechutes, était du voyage à Montpellier. Aimen Moueffek est sur le retour bien qu'incertain. Ben Old était plus proche que jamais d'un retour dans le groupe. Le défenseur Maxime Bernauer ne sera en revanche pas être de la partie. Exclu face à Montpellier, la commission de discipline a confirmé sa suspension face au PSG malgré l'interruption de la rencontre. Le joueur prêté par Zagreb devrait laisser sa place à Dylan Batubinsika.

Eirik Horneland pourra compter sur un Lucas Stassin en pleine forme depuis quelques semaines. L'ASSE a dévoilé le groupe qui aura la lourde tâche de créer l'exploit face à l'ogre parisien.

Le groupe de Saint-Étienne pour défier le PSG !