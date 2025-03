Ce samedi l’ASSE reçoit le Paris Saint Germain pour le compte de la 27ème journée de Championnat. En marge de la rencontre, un rassemblement est prévu à Saint-Etienne pour manifester contre la procédure de dissolution des groupes d’ultras stéphanois. La préfecture de la Loire a publié un arrêté pour interdire le déplacement des supporters parisiens mais pas que.

Ce week-end, la Ligue 1 va reprendre ses droits après la dernière trêve internationale de la saison avant la fin du Championnat. Les Verts s’apprêtent à recevoir le futur champion de France dans le Chaudron. Les parisiens pourraient en effet être sacrés dès ce samedi en cas de succès et de défaite de l’OM, quelques heures plus tôt.

Un rassemblement avant ASSE - PSG

Les Magic Fans et les Green Angels ont appelé au rassemblement ce samedi à partir de midi, Place Jean Jaurès à Saint-Etienne. Une forte mobilisation est attendue pour manifester contre la procédure de dissolution menée par Bruno Retailleau contre les 2 groupes d’ultras stéphanois.

Ce rassemblement est ouvert à tous les supporters stéphanois qui souhaitent apporter leur soutien aux 2 groupes qui animent les Kops de Geoffroy Guichard depuis 1991 et 1992.

Le rassemblement des supporters de l’ASSE scruté par la préfecture

Il y a quelques jours, Alexandre Rochatte, préfet de la Loire avait d’ores et déjà publié un arrêté pour interdire la venue des supporters parisiens dans le Chaudron.

Ce lundi, il a publié un arrêté autorisant les forces de l’ordre à capturer des images lors du rassemblement des supporters stéphanois ce samedi : "À l'occasion du match de football de Ligue 1 opposant l’ASSE et le PSG, le samedi 29 mars 2025 au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne, le préfet de la Loire, Alexandre Rochatte, a pris un arrêté autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur aéronef par la direction interdépartementale de la police nationale de la Loire.

Cette mesure vise à assurer la sécurité des personnes et des biens, dans le périmètre délimité par l’arrêté, conformément à la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, qui autorise l’utilisation de drones avec caméras embarquées par les forces de l’ordre (article L242-5 du code de la sécurité intérieure). Les caméras aéroportées pourront être utilisées pour surveiller la manifestation sur la voie publique et le match, pour la période suivante :

Samedi 29 mars 2025 : 11h00 à 23h00.

Les supporters parisiens interdits de déplacement

Par ailleurs, en raison des risques de troubles à l’ordre public liés à l’antagonisme entre les supporters des deux équipes, un arrêté préfectoral interdit le déplacement des supporters du Paris Saint-Germain à Saint-Étienne pour cette rencontre.

Il est interdit, le 29 mars 2025 de 08h00 à 24h00, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris-Saint-Germain ou se comportant comme tel, d'accéder au stade Geoffroy-Guichard et à ses abords, ainsi que de circuler ou stationner dans un périmètre défini incluant les axes suivants :

rue Simone de Beauvoir

rue de la Tour

route de l’Étrat

rue Pierre de Coubertin

rue de Molina

rue Charles Cholat

A72 (de la bretelle sortie 13 à la bretelle sortie 14)

boulevard Georges Pompidou

giratoire Necker

rue Scheurer Kestner

rue des Aciéries

boulevard Thiers

rue Verney Carron

rue Montyon

rue des Trois Glorieuses

giratoire Khivilev

rue Bergson

avenue François Mitterrand

avenue Pierre Mendès France

De plus, la possession et l’utilisation d’articles pyrotechniques ainsi que tout objet pouvant être utilisé comme projectile sont strictement interdits dans ces zones. Ces mesures ont été prises en concertation avec les autorités compétentes afin de garantir la sécurité de tous et d’assurer le bon déroulement de cette rencontre.

Le préfet de la Loire appelle l’ensemble des supporters à respecter ces dispositions pour assurer le bon déroulement de cet événement sportif."