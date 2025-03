Après les incidents de MHSC-ASSE qui ont causé l'interruption de la rencontre, Jean-Louis Gasset s'est présenté en conférence de presse avant la rencontre contre Auxerre. La trêve a semble-t-il fait du bien du côté de Montpellier. Il a évidemment évoqué le match face à Saint-Etienne et a fait preuve de malice alors que la décision sera donnée ce mercredi par la commission de discipline.

"Ça fait du bien d'avoir des jours de repos et de ne pas se voir. Ça fait du bien de retrouver de la lucidité et de l'espoir. Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. On veut mettre tous les atouts de notre côté s'il y a une chance, de la jouer à fond. Après Saint-Etienne, je pensais que c’était cuit, que la mission était ratée. Donc j’étais très mal, mais après quand on joue qu’une heure d'un match, on se dit : qu’est-ce qui se serait passé dans les trente dernières minutes à 11 contre 10 ? Personne ne peut répondre."

"Quand on a un espoir de pouvoir finir ce match, on vit avec. S’il reste une chance (de jouer cette dernière demi-heure), il faut s’y préparer. D’abord, il y a un match à Auxerre qui devient très important parce que si on fait un résultat et que la commission nous donne son match à rejouer, soit de finir le match, ça nous ferait une chance de plus. Saint-Etienne est notre adversaire direct, donc si la commission nous donne match perdu, ça veut dire trois points de plus pour, on sera très mal. Le président a dit avec lucidité qu'après le match contre Saint-Etienne, il était très abattu comme beaucoup de gens, mais qu'il y avait encore une possibilité et qu'il ne fallait avoir aucun regret. Notre début de match contre Saint-Etienne n'était pas bon, on a joué une heure et on a joué très mal."