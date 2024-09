L’ASSE accueille Lille ce vendredi à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1. Orphelins du moindre point, les hommes d’Olivier Dall’Oglio devront montrer un meilleur visage. Le groupe du coach a été dévoilé ce jeudi.

Toujours pas de victoire en Ligue 1

Après trois journées de championnat disputées, les Verts possèdent l’un des pires bilans européens. Avec Saint-Pauli et Bochum (Bundesligua), les hommes d’Olivier Dall’Oglio sont les derniers à n’avoir toujours pas trouvé le chemin des filets. Saint-Étienne et Angers sont ainsi les deux dernières formations à ne pas avoir remporté de point en Ligue 1.

Il faut dire que les Verts n’affichent pas leur meilleur visage depuis début août. Après la défaite face au Havre pour la première à domicile (0-2), la débâcle à Brest (4-0) a permis de mettre en avant de nombreuses carences. Les Stéphanois ne sont pas parvenus à cadrer le moindre tir, face à une formation qui venait d’encaisser sept buts en deux rencontres. Les Verts sont attendus au tournant au retour de la trêve internationale.

De nombreuses blessures

Olivier Dall’Oglio a fait le point en conférence de presse, il déplore plusieurs absences :

« Concernant les blessés, j’anticipe un peu ta question. Malheureusement, Yvann (Maçon) va se faire opérer.Je pense que sous un mois et demi ou deux mois, on devrait pouvoir le récupérer. Thomas Monconduit aussi, il se fait opérer ce jeudi. Ça sera peut-être un peu plus long pour lui. Il a un problème en haut de la cuisse, au niveau d’un tendon qu’il faut recoller. Ensuite, Ibra Wadji qui a ressenti une douleur musculaire. On a fait le bilan avec le Doc, pour l’instant, on l’a arrêté, on va voir quand il va pouvoir reprendre. On n’a pas de date pour l’instant.

Anthony Briançon va reprendre l’entraînement. Effectivement, on ne l’a pas évoqué, mais il a eu un choc sur son genou qu’on a réparé. Il a pris le temps là-dessus. On devrait le voir lundi à l’entraînement.

Benjamin Bouchouari s’entraîne régulièrement avec le groupe. Pour l’instant, on reste comme ça.

Augustine Boakye a ressenti une douleur musculaire au niveau du mollet. Ça va beaucoup mieux, mais ce n’est pas réglé. Sur ce match-là, il ne sera malheureusement pas là. On l’a eu perdu la veille de match de Brest. Il a ressenti une douleur assez vive. Ça a l’air d’aller mieux. J’ai espoir de le récupérer sous une dizaine de jours.

Heureusement, on a enregistré des arrivées. C’est positif. Des garçons qui arrivent avec beaucoup de fraîcheur et qui ont bien animé les derniers entraînements. Je suis plutôt très satisfait. Il faudra que ces garçons-là s’adaptent, c’est normal. Mais je pense que ça va nous aider pour stabiliser l’équipe. Autre bonne nouvelle aussi, les garçons qui sont rentrés. On n’a pas rentré tout le monde, il y a Ben Old qui va rentrer ce jeudi. Mais ça s’est bien passé, pas de blessés. C’est toujours la crainte pour les staffs, c’est le retour après de longs voyages en plus. On a Zuriko qui est arrivé ce matin. »

Le groupe de l’ASSE