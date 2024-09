Le début de saison de l’ASSE est décidément très compliqué. Rien ne tourne pour les Verts. Après trois défaite en trois rencontres, Olivier Dall’Oglio devra composer avec quatre longues absences. Yvann Maçon, Augustine Boakye, Ibrahima Wadji et Thomas Monconduit sont d’ores et déjà forfait pour les semaines à venir. De quoi relancer la possibilité de recruter un joker ?

L’ASSE peut-elle recruter ?

Depuis le 30 aout dernier, le mercato d’été a refermé ses portes. Les clubs français ne peuvent plus acheter de joueurs. Plusieurs possibilités restent envisageables pour autant, sans attendre le mercato hivernal. En s’appuyant sur l’article 213-4 du règlement de la Ligue de football professionnel, la LFP autorise les clubs à recruter un joker, à condition qu’il soit licencié en France. “Cette possibilité de recrutement exceptionnel est strictement limitée à un joueur par club.”

Autre possibilité, se tourner vers le recrutement d’un joker médical. Mais les conditions s’avèrent stricts : seul le « décès d’un joueur sous contrat » ou la « blessure grave d’un joueur sous contrat, lors d’une sélection de l’équipe de France, si cette blessure entraîne pour le joueur une incapacité d’une durée supérieure ou égale à trois mois ». La règle ne s’applique donc pas aux internationaux d’un autre pays. Pas une solution pour l’ASSE donc. Enfin, l’ASSE peut se tourner vers les joueurs libres sans aucune limite.

Olivier Dall’Oglio ne l’a pas caché, l’ASSE pense à recruter. « Un mercato totalement fini ou la blessure d’Yvann Maçon rebat les cartes ? Il y a une réflexion. Il y aura une réflexion, obligatoirement. »

Dans cette optique, voici plusieurs joueurs qui pourraient apporter leur pierre à l’édifice. Suggestions.

Un joker en L1 – L2 ?

Marvin Senaya (Strasbourg)

Le latéral droit du RCSA affiche depuis plusieurs saisons de belles dispositions. Excellent contre-attaquant, sa vitesse et sa capacité à enchaîner les courses dans son couloir droit apporterait une belle option à Olivier Dall’Oglio. De retour de prêt l’été dernier, le joueur peine à s’imposer à Strasbourg. Cantonné à un rôle de remplaçant du côté de l’Alsace, il pourrait être débauché par l’ASSE. Âgé de 23 ans, il s’inscrirait dans la politique des nouveaux dirigeants. Reste à savoir si le RCSA serait disposé à ouvrir la porte.

Kévin Van Den Kherkhof (Metz)

Déjà approché il y a plusieurs mois par l’ASSE, l’international algérien de 28 ans présente, lui aussi, un profil offensif. Il pourrait être une solution à moindre coût pour les Verts qui ont déjà beaucoup dépensé cet été. Estimé à 3 millions d’euros par Transfermarkt, le club lorrain était ouvert à un départ cet été.

Gédéon Kalulu (Lorient)

Né et formé à l’OL, l’international congolais de 27 ans se trouve dans une situation complexe. Reconnu pour son activité sur l’aile droite, il présente un profil qui pourrait être intéressant pour les Verts. Barré par Igor Silva qui lui ait préféré du côté de Lorient, l’ancien ajaccien est à la portée de l’ASSE.

Des joueurs libres intéressants pour l’ASSE

Bouna Sarr (Libre)

L’ancien joueur de Marseille sort d’une expérience mitigée au Bayern Munich. Pas épargné par les blessures, le latéral de 32 ans pourrait être un coup à tenter pour l’ASSE. Le joueur souhaite retrouver au plus vite la compétition et assure ne pas en faire une question d’argent. « Il faut être franc, conscient des réalités du marché, prendre sa température. Sans me démonétiser, je ne suis pas en position de demander ce que je gagnais au Bayern, ou même de m’en approcher. Je recherche un projet pour me relancer, retrouver du plaisir, faire les efforts pour une équipe. Pas du financier. Je suis ouvert à pas mal de défis. Et si un jour, cela me permet de rejouer dans un grand club, pourquoi pas. Vous savez, je ne peux être que zen, dans notre société, il y a beaucoup de personnes qui sont en mauvaise santé, dans la précarité ou l’inconfort. Moi, je veux juste revivre de ma passion, car je sais que l’aventure n’est pas finie. »

Cédric Soares (Libre)

Si l’ASSE recherche de l’expérience, le latéral portugais pourrait en apporter. Passé par le Sporting Lisbonne, l’inter Milan, Southampton ou encore Arsenal, ce joueur de 32 ans n’a pas trouvé de club cet été. Si sa condition physique inconnue, son CV pourrait rassurer et apporter à un vestiaire en manque d’expérience au plus au niveau.

Serge Aurier ou encore Mario Fernandez auraient également pu être cités, mais peu probables que l’ASSE tente le coup sur ces profils aux exigences salariales probablement élevées.