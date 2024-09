L’ASSE reste sur trois défaites en trois matchs. Un début de saison raté que les Verts auront à cœur de gommer ce vendredi soir à Geoffroy-Guichard face à Lille. Dans cette attente interminable, nous avons observé les autres championnats européens. Peu d’équipe font pires que l’ASSE pour l’heure…

Les Verts ont raté leur retour en Ligue 1. Une défaite « encourageante » à Monaco (1-0), un revers navrant face au Havre (0-2) et une déroute inquiétante à Brest (4-0). De quoi dresser un premier bilan comptable peu jouissif. Zéro point. Sept buts encaissés. Zéro marqué. De quoi se poser une question : Qui fait pire en Europe ?

Pire équipe d’Europe ?

En Premier League (Angleterre), seuls Southampton et Everton n’ont pas inscrit le moindre point. Everton a encaissé 10 buts, mais a réussi à en inscrire deux. Que ce soit en Italie ou en Espagne, toutes les équipes compte au moins un point. À noter que Valence a engrangé un point, mais quatre journée se sont déjà jouées en Liga.

Du côté de l’Allemagne, Kiel, Saint-Pauli et Bochum font figures de cancres de la Bundesliga avec zéro point au compteur. Si ces deux derniers n’ont pas inscrit le moindre but après deux journées, ils n’en ont encaissé « que » trois.

Il faut prendre la direction du Portugal et de la Hollande pour trouver pire que l’ASSE. Après quatre journées de Liga Portugal, Farense reste sur quatre défaites. Un but inscrit, mais dix encaissés.

En Eredivisie, Waalwijk est bon dernier avec également quatre défaites en quatre matchs. Déjà douze buts pris pour deux inscrits.

Réaction attendue vendre pour l’ASSE

Espérons que l’ASSE sorte rapidement de ce lot d’équipes en récoltant ses premiers points face au LOSC ce vendredi. Un rendez-vous déjà déterminant pour Olivier Dall’Oglio et ses hommes qui se trouvent déjà sous pression après seulement trois journées de Ligue 1. Les Verts vont récupérer leurs internationaux et pourront s’appuyer sur les deux dernières recrues. Pierre Ekwah et Lucas Stassin pour porter le maillot de l’ASSE pour la première fois ce vendredi.