Les temps sont durs du côté du Forez. Avec une 17e place en Ligue 1, les Verts sont plus proches que jamais d'une nouvelle relégation dans l'anti-chambre. Mais le sprint final est lancé et l'espoir d'un maintien s'intensifie. L'ASSE reçoit alors le Stade Brestois 29 ce dimanche.

Stade Brestois 29

Date : dim. 13 avril, 15:00

29e journée de Ligue 1

Stade : Geoffroy-Guichard

Arbitre : Abdelatif Kherradji

Brest en position de chasseur en Ligue 1

Qualifiés pour la Ligue des champions la saison dernière, les joueurs d'Éric Roy ont bien postulé sur la scène européenne. Les Bretons se qualifiaient effectivement pour les barrages des 8ᵉ de finale, au point parfois de sacrifier la régularité en Ligue 1. De février à mars, le SB29 a traversé une période difficile avec une série de six matchs sans victoire.

Huitième de Ligue 1, Brest conserve une avance de cinq points sur le 10 et reste à seulement quatre unités des premières places européennes. Le technicien breton évoquait son ambition d'engranger des points après la victoire face à Monaco : "L’équipe n’a pas envie de finir en roue libre. Il fallait gagner ce soir, et on va se donner à fond sur tous les matchs."

Car le SB29 accrochait les Monégasques au terme d'une opposition serrée. Un but contre son camp du gardien monégasque (42’) a d’abord offert l’avantage aux locaux juste avant la pause. Mais alors que Denis Zakaria remettait les pendules à l'heure de jeu (but, 63'), Madhi Camara a fait chavirer le score en sa faveur dans le temps additionnel par l'intermédiaire d'une frappe lointaine.

Mais touché par une vague d'absence ?

Eric Roy composera ce week-end sans deux éléments de sa défense pour le déplacement à Geoffroy-Guichard. Ni Bradley Locko ni Soumaïla Coulibaly ne devraient pas figurer dans le groupe retenu par le Stade Brestois 29.

Deux absences qui pourraient alors contraindre le coach breton à remanier sa défense pour affronter les Verts.

Situation critique à l'ASSE ?

L’ASSE s’est inclinée pour la 17e fois de la saison le week-end dernier, cette fois sur la pelouse du RC Lens. Longtemps solides, les hommes d’Eirik Horneland ont tenu le 0-0 jusqu’à la 75e minute avant de céder sur une erreur défensive. L’unique but de la rencontre a confirmé les maux d’une équipe stéphanoise incapable de rester performante sur la durée d’un match complet.

Avec seulement 23 points au compteur, l’ASSE reste engluée dans la zone dangereuse. Selon les dernières statistiques de Fabien Torre, l'ASSE aurait 84 % de chances de terminer à une place synonyme de relégation ou de barrages. À l'heure actuelle, l'ASSE compte 23 points sur la trentaine nécessaire pour assurer le maintien sans barrage. Mais les Stéphanois possèdent tout de même 20 % de chance d'accrocher les barrages. Au niveau du calendrier, l'ASSE recevra à quatre reprises. Un avantage en effet non négligeable dans un Geoffroy-Guichard capable de se transformer en véritable 12e homme dans la dernière ligne droite. Pour espérer s'en sortir, les Verts devront impérativement capitaliser sur leur public et afficher un tout autre visage dès le week-end prochain face à Brest.

Pierre Ekwah à propos du maintien : "Notre destin, on l’a toujours en main, il reste six matchs, on a toujours notre destin entre nos mains. (...) Je ne suis pas dans le déni. Il reste six matchs, on peut le faire, c’est sûr que les calculs sont compliqués, mais on peut toujours aller à l’encontre des calculs."

La fin de saison s'annonce intense. Sans réaction, le sort pourrait être rapidement scellé pour les Stéphanois.

Le calendrier des Verts en Ligue 1

Les prochains résultats seront décisifs pour Saint-Étienne (23 points). La lutte pour le maintien se jouera entre les Verts, Reims (29 points) et Le Havre (27 points).

J29 : 🆚 Brest (domicile) — 13 avril

J30 : 🆚 Lyon (domicile) — 20 avril

J31 : 🆚 Strasbourg (extérieur) — 27 avril

J32 : 🆚 Monaco (domicile) — 4 mai

J33 : 🆚 Reims (extérieur) — 11 mai

J34 : 🆚 Toulouse (domicile) — 18 mai