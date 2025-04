L'ASSE a de nouveau connu la défaite en Ligue 1. La 17e en 28 matchs, cette fois-ci face à Lens, ce dimanche (1-0). Présent en zone mixte, Pierre Ekwah s'est exprimé sur la situation compliquée des Verts. D'après des propos retranscrits par EVECT.

"Il n'y a pas tout à mettre à la poubelle"

"Il ne faudra pas forcément un miracle pour qu'on se sauve, parce que je pense qu’aujourd'hui, on a eu de bonnes actions, de bonnes occasions, il faut maintenant les concrétiser. Il n'y a pas tout à mettre à la poubelle, il faut refaire les bonnes choses que l'on fait, les refaire en mieux, être consistants sur l'intégralité du match. Notre destin, on l’a toujours en main, il reste six matchs, on a toujours notre destin entre nos mains."

Tout n'est pas à jeter pour Ekwah

"On ne s’effondre pas en deuxième mi-temps, on n’a pas fait que de mauvaises choses en deuxième période. C'est une seconde période différente par rapport à celle de Paris où on avait encaissé plusieurs buts. On ne s’est pas du tout effondré aujourd'hui. On était moins dangereux en deuxième période, je suis d'accord, mais on ne s’est pas effondré.

Ils n'ont marqué qu'un but, ils n’ont pas eu d’autres occasions très franches. On aurait pu faire mieux en deuxième mi-temps. On a un problème là-dessus, sur la consistance dans nos matchs."

Le maintien de l'ASSE toujours abordable ?

"Il faut juste mieux faire. Il faut jouer mieux au ballon, le garder, être dangereux, tranchants dans nos passes et nos courses, et frapper au but. Les frappes de loin parfois il faut en faire, il faut frapper parfois.

Je ne suis pas dans le déni : il reste six matchs, on peut le faire, c’est sûr que les calculs sont compliqués, mais on peut toujours aller à l’encontre des calculs. Bien-sûr qu’on va compter sur le Chaudron, avec l’aide des supporters, on va essayer de tout donner pour les six derniers matchs."