Ce samedi après-midi, les joueuses de l'ASSE se déplaçaient sur la pelouse du Stade Gaston-Gérard. Face à une équipe dijonnaise, 4e du championnat, les Vertes devaient montrer beaucoup de détermination pour s'imposer. Retour sur cette rencontre.

L'ASSE n'y arrive plus en championnat depuis plus de quatre mois. La dernière victoire remonte à décembre dernier contre Guingamp. Présent en conférence de presse avant le match, Marc-Antoine Brihat a évoqué cette rencontre.

"On entre dans le sprint final de la saison. L’objectif est d’aller chercher des points rapidement pour valider notre maintien en Arkema Première Ligue. Revenir de ce déplacement avec un point serait une récompense pour le travail qu’on a mis en place sur ces dernières semaines."

La composition de l'ASSE

👥 Le XI de départ des Vertes pour #DFCOASSE ! pic.twitter.com/1mo5XdA8p4 — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) April 12, 2025

Première mi-temps

Face aux quatrièmes du championnat, les Vertes s'attendent à faire face à une équipe solide. Le début de match est cependant plutôt équilibré. Chaque équipe à ses temps de possession de balle. A quelques reprises, les dijonnaises s'essaient, mais la défense stéphanoise ne tremble pas, malgré une situation dangereuse à la 23 ème minute de la partie. En fin de première mi-temps les locales se montrent un peu plus dangereuse. A la 40ème minute de jeu, Fiona Bogi sauve l'ASSE en arrêtant le ballon. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur le score de 0-0.

Seconde mi-temps

Ce sont les joueuses de l'ASSE qui donnent le coup d'envoi de la seconde période de cette rencontre. Dès la reprise, Cindy Caputo sert Adèle Connesson. La stéphanoise voit sa frappe être contrée. Dans la foulée, Dijon répond, mais Maryne Gignoux est vigilante. Durant ce second acte, aucune équipe ne va réussir à prendre le dessus. Les Vertes solidaires parviennent à faire en sorte que leur adversaire ne marque pas. 10 minutes avant la fin de la partie, Solène Champagnac sauve le ballon sur sa ligne après un corner ! Mais, l'ASSE va finir par craquer... A la toute dernière minute du temps additionnel, Dijon marque un but de la tête. Les Vertes ne possèdent que quatre points d'avance sur la zone de relégation. Reims possède en plus une meilleure différence de but