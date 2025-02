Nouvelle déconvenue en Ligue 1 pour l'ASSE. Malgré le soutien populaire, les hommes d'Eirik Horneland s'inclinent deux buts à zéro face à la formation rennaise. Léo Pétrot, titularisé dans l'axe, s'est exprimé après la rencontre.

Le joueur de l'ASSE à l'aise dans l'axe ?

Léo Pétrot à propos de sa titularisation dans l'axe de la défense : "Peu importe où le coach me sollicite, j'essaie de répondre présent, c'est l'essentiel. J'ai essayé d'être le plus disponible possible pour relancer. C'est vrai que lorsqu'on se retrouve parfois limité sur son pied droit, cela peut être compliqué, mais l'important est de toujours rester disponible, d'apporter du soutien et de demander le ballon pour offrir des solutions.

C’est un jeu qui demande beaucoup d’énergie. Mais on avance, étape par étape, en prenant peu à peu la mesure de ce que le coach attend de nous. On sait qu’on doit faire plus. On est conscient que chaque match est difficile. On est en train de s’adapter à ce que le coach demande petit à petit, mais il va falloir qu’on élève notre niveau de jeu, tant en intensité qu’en technique. C’est à nous de répondre présent."

"Apporter davantage de folie et d’incertitude"

Léo Pétrot : "En première mi-temps on a essayé d'imprimer du rythme, de jouer et de mettre de l’intensité. Ensuite, j’ai trouvé qu’ils nous avaient bien contrés en première période. Ça aurait pu nous coûter plus cher. En seconde mi-temps, on a cherché à être plus équilibrés, et on a réussi à mieux tenir le ballon en jouant plus haut dans leur camp. Malheureusement, ce qui nous a manqué, c’est d’apporter davantage de folie et d’incertitude pour perturber l’adversaire. Et être plus précis dans la dernière passe ou la finition. Ce qui est dommage, c’est qu’ils marquent en fin de match, peut-être un peu contre le cours du jeu. Offensivement, on a essayé de mettre de l’intensité, de trouver des solutions et de faire bouger le bloc adverse.

On sait que nos adversaires nous analysent et se préparent, c'est normal, on est en Ligue 1. Mais comme je le disais, il faut apporter un peu plus de folie, d’incertitude et créer davantage de situations. Cela concerne tout le monde, y compris nous, les défenseurs. Il s’agit aussi d’adopter un jeu plus direct pour exploiter la profondeur. C’est un aspect que nous allons essayer de travailler pour les prochains matchs."

"On comprend le mécontentement des supporters"

Léo Pétrot : "On comprend le mécontentement des supporters. On sait très bien que nous traversons une période difficile. De notre côté, on s’accroche, on donne tout sur le terrain, mais on est conscients qu’il faut en faire plus. On s’est parlé franchement dans le vestiaire après le match. Le message des supporters est clair, on l’entend et on le comprend. Il n’y a aucun souci là-dessus, et on doit le prendre de manière positive, car ils sont avec nous, et on aura besoin d’eux."