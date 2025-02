Les U17 de l'ASSE se déplaçaient chez la JS Ajaccio en Corse pour le compte de la 18ᵉ journée de championnat. À neuf journées de la fin du championnat, les joueurs de David Le Moal comptent 7 points d'avance sur leur poursuivant : l'AS Monaco. Une rencontre qui devait permettre de se rapprocher des playoffs. Résumé.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Massé - Akil, Mnemoi, Kasia, Lengi - Mouton, Mansouri, Traoré - Toty, Epanya, Vibert.

Sont entrés en jeu : S. Fuleki, Moulin.

Résumé du match

Au même titre que la réserve et les U19, les U17 alignent une équipe très jeune. Avec seulement 4 joueurs U17 (N. Mouton, Epanya, Masse et Mnemoi), le groupe est exclusivement composé de joueurs U16. Plusieurs d'entre eux vivent leur première titularisation en U17 national (Vibert, Akil, Mansouri).

Dans cette rencontre piège, les Verts ont du mal à mettre du rythme et à trouver la faille. Finalement, c'est le double buteur du match précédent, Daniel Epanya qui va faire sauter le verrou. C'est le score à la pause dans une première mi-temps décevante pour les joueurs stéphanois qui font face à une faible adversité. Lors du second acte, Samuel Fuleki, fraîchement entré en jeu, déborde et trouve Tidiane Vibert de la tête. Sa tentative touche la barre mais Mylan Toty a bien suivi et marque. 2-0 pour les Verts puis 3-0 grâce à une belle frappe de Nathan Mouton. Noah Moulin y va de son but après une passe décisive du capitaine Nathan Mouton. Le score final est donc de 4-0. L'ASSE compte 10 points d'avance en attendant le résultat du match contre Lyon La duchère qui pourrait prendre la place de dauphin en cas de victoire à l'ASPTT Marseille.

La semaine prochaine, les Verts se déplaceront dans la banlieue lyonnaise pour y affronter Lyon la Duchère. Une rencontre délicate face à une équipe qui figure dans le top 5 de ce championnat. Le match se jouera le dimanche 16 février à 15h30.

Crédit photo : asse.fr