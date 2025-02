L'ASSE reçoit le Stade Rennais à 21h05, ce samedi 8 février dans le cadre de la 21ᵉ journée de Ligue 1. Avec le maintien comme objectif principal, Eirik Horneland pourra s’appuyer sur l’ensemble de son effectif face aux Bretons. L’entraîneur norvégien a dévoilé sa compo pour le match à venir.

Alors que le mercato a fermé ses portes, le football reprend intégralement ses droits depuis ce mardi. Les Verts ont une mission : se maintenir en Ligue 1. Cela commence par un match importantissime contre le Stade Rennais et son nouvel entraîneur Habib Beye.

Un résultat impératif en Ligue 1

Le week-end dernier, Saint-Étienne a subi une lourde défaite face aux Dogues. Pourtant, les Verts avaient pris l’avantage grâce à un penalty transformé par Zuriko Davitashvili dès la 6ᵉ minute. Mais Jonathan David a remis les compteurs à zéro peu avant la mi-temps. La tâche s’est encore compliquée avec l’expulsion de Dylan Batubinsika à la 48ᵉ minute, ouvrant la voie à trois buts encaissés en seulement 15 minutes.

« La Ligue 1 exige beaucoup de concentration et de détermination, déclarait Eirik Horneland après la rencontre. Se maintenir après avoir été promu en terminant troisième de Ligue 2 est un immense défi. Sur nos cinq derniers matchs, nous avons alterné entre de bonnes séquences et d’autres bien moins satisfaisantes. Il nous faut plus de constance. »

Actuellement 16ᵉ du classement, l’ASSE doit engranger un maximum de points. Si Dylan Batubinsika est suspendu, Horneland ne pourra pas compter sur Maxime Bernauer, sa nouvelle recrue, pour renforcer la défense. Yvann Maçon, de retour face à Lille, est absent, tandis qu’Augustine Boakye et Louis Mouton reviennent après une maladie.

Côté infirmerie, pas de surprise : Ben Old est toujours en convalescence après une entorse au genou subie en octobre, et Ibrahima Wadji reste absent pour ce week-end.

La compo stéphanoise pour affronter Rennes

Eirik Horneland a communiqué la liste des joueurs convoqués pour cette rencontre cruciale face au Stade Rennais.