Ce vendredi avait lieu la finale de la Coupe de France, entre Lens et Nice. Les Aiglons, futurs adversaires de l’ASSE en barrages, avaient l’occasion de remporter un trophée avant de jouer leur survie dans l’élite face aux Verts. Résumé.

Dimanche dernier, Nice n’a pas réussi à renverser la situation en championnat et devra passer par les barrages pour espérer se maintenir en Ligue 1. Cinq jours plus tard, les azuréens étaient au Stade de France pour défier Lens en finale de la Coupe de France.

Un trophée pour les 120 ans des Sang et Or ?

Les Lensois avaient l’occasion de remporter un trophée pour célébrer leur 120 ans d’existence. Deuxièmes de Ligue 1, les Sang et Or ont également fait une grosse saison en Coupe de France. Lens avait commencé son parcours en s'imposant trois buts à un face à Feignies/Aulonye.

En seizièmes de finale, c’est à Sochaux que les hommes de Pierre Sage se sont imposés sur le score de 3-0. Puis, à Troyes, chez le futur champion de Ligue 2, les Sang et Or ont poursuivi leur parcours (2-4) pour s'offrir un quart de finale face à Lyon.

Au Groupama Stadium, Pierre Sage a joué un bien vilain tour à son club de cœur en venant gagner aux tirs aux buts (2-2 puis 4-5 lors de la séance). En demi finale, Lens s’est brillamment imposé 4-1 face à Toulouse pour obtenir sa place pour le Stade de France

Comme Reims l’année dernière, Nice en finale avant les barrages

Le parcours de l’OGC Nice en Coupe de France avait débuté face à une équipe qu’ils vont retrouver ce mardi puis ce vendredi lors des barrages. L’ASSE avait été éliminée de la compétition en 32ᵉ de finale à l’Allianz Riviera. Les Azuréens s’étaient imposés 2-1 dans la douleur face aux Verts.

Au tour suivant, les Aiglons étaient allés s’imposer aux tirs aux buts sur la pelouse du FC Nantes. En huitièmes, Montpellier avait été renversé dans les vingt dernières minutes par l'OGCN (3-2).

En quart de finale, Nice est allé gagner à Lorient (0-0 puis 5-6 aux tirs aux buts), avant de faire tomber Strasbourg (0-2) à La Meinau lors des demies.

Comme Reims la saison passée, Nice est allé jusqu’à la finale de la Coupe de France tout en devant jouer son maintien jusqu’aux barrages. Les rémois s'étaient inclinés successivement face au PSG, puis face à Metz qui avait retrouvé l’élite. Nul doute que les supporters de l’ASSE espèrent un scénario similaire d’ici vendredi prochain.

Résumé de la finale

Ce vendredi, Lens et Nice avaient l’occasion d’ajouter une nouvelle ligne à leur palmarès au Stade France. Les lensois vont frapper à deux reprises par l'intermédiaire de Flo Thauvin et d'Odsonne Edouard. Juste avant la pause, Djibril Coulibaly va réduire la marque et ofrir un second acte indécis. La seconde période est équilibré mais ce sont les nordistes par Abdallah Sima qui va tuer le suspense. 3-1, c'est le score finale pour cette finale. Nice tombe avant de venir à Geoffroy Guichard.