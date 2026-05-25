Battu par Lens en finale de Coupe de France (3-1), l’OGC Nice n’a désormais plus le choix. Les Aiglons jouent leur survie en Ligue 1 face à l’ASSE lors d’un barrage explosif. Avant cette double confrontation, Elye Wahi a pris la parole sur Instagram avec un message fort destiné aux supporters niçois.

La saison de l’OGC Nice vire au cauchemar. Quelques jours après avoir rêvé d’un trophée national, les hommes de Claude Puel ont vu leurs espoirs s’effondrer face au RC Lens en finale de Coupe de France. Une défaite nette (3-1) qui laisse désormais place à une autre urgence : sauver leur place dans l’élite du football français.

Le calendrier n’offre aucun répit aux Niçois. Deux rencontres couperets attendent désormais les Aiglons face à l’AS Saint-Étienne dans des barrages sous très haute tension. Le premier acte se jouera ce mardi dans un Geoffroy-Guichard incandescent. Le retour est prévu vendredi à l’Allianz Riviera, dans une ambiance particulière puisque la rencontre se disputera à huis clos.

Elye Wahi sonne la mobilisation

Après la désillusion vécue en Coupe de France, Elye Wahi a choisi les réseaux sociaux pour adresser un message aux supporters niçois. L’attaquant de l’OGC Nice n’a pas caché sa frustration après cette finale perdue.

« Une défaite difficile à avaler...

Il fallait du temps pour mettre des mots dessus, on a tout donné, mais c'est le football. Merci aux supporters pour l'ambiance, on sait que le déplacement n'était pas simple, vous nous avez portés du début à la fin.

Maintenant il nous reste deux matchs importants pour le maintien, et on donnera tout ce qu'il nous reste ! Issa Nissa 🦅 »

Des mots qui traduisent parfaitement la pression qui entoure désormais le club azuréen. Nice joue gros. Très gros. Une relégation en Ligue 2 serait un séisme sportif et économique pour un club construit pour viser l’Europe ces dernières saisons.

L’ASSE veut profiter du doute niçois

Du côté stéphanois, cette situation pourrait représenter une véritable opportunité. Les Verts arrivent lancés et pourront compter sur un Chaudron bouillant pour le match aller. L’ASSE sait que le contexte psychologique pourrait rapidement tourner en sa faveur en cas de bon résultat mardi soir.

La dynamique semble d’ailleurs opposée entre les deux équipes. Nice sort d’un énorme coup derrière la tête tandis que Saint-Étienne avance avec l’énergie d’un club qui croit fortement à son retour en Ligue 1.

L’enjeu est immense. D’un côté, l’OGC Nice tente d’éviter une catastrophe historique. De l’autre, l’ASSE rêve d’un retour immédiat parmi l’élite. Réponse dans une double confrontation qui s’annonce électrique.