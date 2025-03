Bon dernier de Ligue 1, Montpellier bataille avec ses armes pour obtenir son maintien. Mais avec une nouvelle lourde défaite concédée face à Rennes (4-0), la Paillade s'enlise dans une situation de plus en plus complexe. Sa défense est notamment pointée du doigt.

Une lutte acharnée pour le maintien en Ligue 1

La série noire se poursuit pour les joueurs de Jean-Louis Gasset. Après deux victoires consécutives en janvier (contre Monaco et Toulouse), le MHSC enchaîne les déconvenues. La Paillade subit une cinquième défaite de rang, portant son total à 17 revers en 24 rencontres.

La situation n'est guère plus reluisante dans le Forez. Avec une défaite 1-3 concédée à domicile face à Nice, Saint-Étienne voit son avance fondre et ne compte plus que quatre points d’avance sur la lanterne rouge de Ligue 1. Pire encore, Le Havre s’impose dans les derniers instants face à Lens (3-4), accentuant la pression sur les Verts.

Léo Pétrot à propos de la course au maintien : " Il nous reste 10 matchs et que des finales. On donnera tout jusqu'au bout et on a deux matchs importants qui arrivent et on va bien récupérer pour bien les préparer. Il faut garder les choses positives avec cette envie d'aller de l'avant."

Une défense friable pour Montpellier

Les Verts doivent capitaliser sur le moindre atout pour distancer leur poursuivant. Avec 58 buts encaissés, Montpellier affiche la pire défense de Ligue 1, concédant en moyenne 2,41 buts par match. Un point faible dont Saint-Étienne devra tirer profit pour espérer reprendre de l’air au classement.

Le quotidien l'Équipe a mis en avant, dans son édition du lundi, une statistique clé sur la friabilité du MHSC.

"Montpellier a encaissé au moins 1 but lors de chacun de ses 30 derniers matches de Ligue 1, plus longue série en cours dans les 5 grands Championnats européens. Le MHSC est la deuxième équipe à ne pas signer le moindre clean sheet lors de ses 24 premières rencontres d’une saison de L1 au XXIe siècle, après Bordeaux en 2021-2022 (29)."