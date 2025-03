Après un match intense entre Nice et l’ASSE, retrouvez les premières réactions des joueurs stéphanois et du staff sur France Bleu Saint-Etienne. Débrief à chaud, analyses et déclarations marquantes, suivez les mots de Léo Pétrot.

Léo Pétrot (latéral gauche de l'ASSE) : "C'est dommage, on attaque encore une fois mal le match parce qu'on prend encore un but rapidement. Après, je pense qu'on fait une bonne première mi-temps. On met de l'envie, beaucoup d'impact et d'intensité. On arrive à aller de l'avant et de gérer leurs contres parce qu'on savait qu'ils étaient dangereux là-dessus. En deuxième, ils sont venus nous chercher plus haut et je pense qu'on a trop joué vers l'arrière et pas assez vers l'avant, ce qui leur a permis ils ont gagné les seconds ballons et nous ont fait mal jusqu'à marquer les buts.

Des entames difficiles ? "Difficile à expliquer, on doit faire mieux que ce soit en première ou en deuxième. Quand on prend un but on arrive à réagir mais il faut réagir tout de suite. Il faut qu'on garde cette première mi-temps, on a fait des choses intéressantes dans l'intensité, dans l'envie d'aller de l'avant et de créer des choses donc il va falloir s'appuyer la-dessus. On arrive à revenir au score et après, on prend ses buts en deuxième qui nous font mal même si on essaie de revenir en fin de match où on a une ou deux situations où on peut faire mieux mais ce n'est pas suffisant."

"Nous quand on joue les équipes on ne se dit pas que c'est Nice, encore plus devant notre public avec ce qui arrive à nous apporter. On est frustré parce qu'on ne prend pas de point. À la mi-temps, on avait au moins un point, on voulait aller cherche plus mais ce n'est pas le cas. Il nous reste 10 matchs et que des finales. On donnera tout jusqu'au bout et on a deux matchs importants qui arrivent et on va bien récupérer pour bien les préparer."

Comment sortir de la spirale négative ? "Continuer à mettre de l'intensité comme on arrive à la mettre. Il faut qu'on arrive à le tenir sur 90 minutes. Il faut garder les choses positives avec cette envie d'aller de l'avant et ce côté offensif où on arrive à se créer des situations. Il faut rectifier ce côté défensif où on prend trop de but."