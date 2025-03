La seizième journée d'Arkema Première Ligue s'est terminée le week-end dernier. L'ASSE n'a pas fait une belle opération en s'inclinant contre Le Havre (1-2). Il reste six matchs aux Vertes pour aller chercher leur maintien. Pour cela, le club pourra s'appuyer sur des joueuses décisives, comme Cindy Caputo. Cette dernière pourrait d'ailleurs bientôt être récompensée !

La buteuse de l'ASSE Cindy Caputo, réalise une nouvelle belle saison. Avec 5 buts et 2 passes décisives en 14 matchs de championnat, elle s'impose comme l'une des joueuses clés de l'effectif de Pierre-Antoine Brihat. En Coupe de France, elle a également brillé en inscrivant 2 buts en 3 rencontres. Elle a ainsi été décisive pour aider son club à se qualifier en demi-finale de la compétition.

L'ASSE s'apprête à disputer une demi-finale de Coupe de France capitale face au PSG ce samedi 8 mars à 15h. Le match se déroulera au stade Salif Keita. Devant leurs supporters, les stéphanoises tenteront de réaliser un exploit. Cindy Caputo,, aura l'opportunité d'ajouter un nouveau but à son compteur et d'aider son équipe à décrocher une place en finale.

Cindy Caputo en lice pour le plus beau but du mois de février

Grâce à ses récentes performances en club, Cindy Caputo est également nominée pour le plus beau but du mois de février. Sa reprise de volée, inscrite le 1er février lors du match nul 2-2 contre Nantes, a marqué les esprits. Elle est en compétition avec Laurie Cance (Le Havre), Melchie Dumornay (OL), Liana Joseph (Strasbourg) et Aïssata Traoré (Fleury). Les supporters sont appelés à voter pour elle afin de récompenser son geste technique de grande classe.

Pour aider Cindy Caputo, vous pouvez voter en cliquant sur le lien ci-dessous. Rendez-vous sur la page X de l'Arkema Première Ligue.