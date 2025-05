Il ne reste désormais plus que deux oppositions à l'ASSE pour assurer sa survie en Ligue 1. Les joueurs d'Eirik Horneland défieront le Stade de Reims ce samedi à Auguste Delaune. Retour sur les enjeux de la rencontre et sur la forme des deux formations.

Reims renait de ses cendres en Ligue 1

Parmi les équipes menacées par une relégation directe, le Stade de Reims faisait figure de candidat sérieux. Treizièmes au soir de la 20e journée de Ligue 1, les Rémois ont alors décidé de se séparer de Luka Elsner. Incapable de sortir le club de la zone rouge, l’ancien coach du Havre a payé une nouvelle contre-performance de son équipe.

C’est donc Samba Diawara qui a été appelé pour tenter de redresser la barre. Mais malgré ce changement, le déclic tarde à venir. À l’issue de la 26e journée, le SDR stagnait à une inquiétante 15e place, après une série noire de 11 matchs consécutifs sans victoire.

À l’image de Keito Nakamura, muet depuis janvier, mais buteur à nouveau, le Stade de Reims semble avoir retrouvé des couleurs depuis la fin mars. Face à Nice, les joueurs de Samba Diawara ont réalisé une bonne prestation malgré une défaite sur le plus petit des scores (1-0).

Le club champenois affiche même la huitième meilleure dynamique de Ligue 1, avec quatre victoires et trois défaites lors des neuf dernières journées. Une relance que l’AS Saint-Étienne, de son côté, n’a pas su amorcer.

Le Stade de Reims a glané sept points sur les cinq derniers matchs. L'ASSE seulement quatre.

Reims - Strasbourg : défaite 0-1.

Lens - Reims : victoire 0-2.

0-2. Reims - Toulouse : victoire 1-0.

1-0. Montpellier - Reims : match nul 0-0.

0-0. Nice - Reims : défaite 1-0.

Saint-Étienne définitivement sous pression

Mais l’histoire s’écrit autrement dans le Forez. Si la victoire lors du derby avait ravivé une lueur d’espoir chez les supporters, les Verts, eux, n’ont pas su capitaliser sur cet exploit.

Le même scénario s’est rejoué face à Strasbourg puis Monaco : une ASSE trop timide dans les deux zones de vérités. Même poussés par un Chaudron incandescent, les hommes d’Eirik Horneland se sont heurtés à la supériorité technique et tactique de l’ASM. "On s’est battus pour réagir dans ce match, mais ils ont été plus efficaces dans les moments clés, avouait le technicien norvégien après la rencontre. En termes de qualité, il y a un gap entre nos équipes."

Désormais, il ne reste alors plus que deux oppositions aux Stéphanois pour accrocher leur maintien en Ligue 1. Six points à remporter face au Stade de Reims et Toulouse, alors que les Verts ne sont plus maîtres de leur destin. Il faudra en effet espérer des faux pas du Havre contre Marseille et Strasbourg pour viser la 16e place. La 15e, elle, n’est mathématiquement accessible que si le FC Nantes, à 32 points, chute face à Auxerre puis Montpellier. Privés de Lucas Stassin, les Verts devront montrer un tout autre niveau pour prendre à défaut la formation rémoise.

"Il n'y a plus de calculs à faire. Le seul objectif, c'est de se maintenir en Ligue 1.", concluait alors sobrement Louis Mouton, le weekend dernier.

Le finish de la course au maintien est plus que jamais serré