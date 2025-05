Libre cet été après son départ de Leganés, Yvan Neyou attire déjà les convoitises. Le milieu de terrain camerounais qui a évolué à l'ASSE de 2020 à 2023 serait suivi par un club espagnol, mais aussi par plusieurs clubs de Premier League.

Alors que son contrat avec Leganés arrive à échéance, Yvan Neyou se retrouve libre de s'engager avec le club de son choix. Et selon les informations révélées ce mardi sur Twitter par le journaliste de Sky Sport Rudy Galetti, l’ancien milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne ne manque pas de prétendants.

« Fulham et Crystal Palace ont montré de l'intérêt pour Yvan Neyou, qui quittera Leganés en tant que joueur libre. Valence mène actuellement la course pour signer le milieu camerounais, mais les clubs anglais explorent la possibilité de faire d'autres mouvements », rapporte Galetti.

Arrivé à Saint-Étienne en 2020 en provenance de Braga, Neyou s'était rapidement imposé comme une belle surprise sous Claude Puel. Doté d'une belle technique et d’une bonne capacité à relancer, il avait séduit les supporters stéphanois… avant de progressivement rentrer dans le rang et d’être prêté, puis transféré à Leganés en 2023.

En deuxième division espagnole, le milieu camerounais a trouvé un nouvel équilibre. Ses performances régulières ont visiblement tapé dans l’œil de Valence, club historique de Liga, qui chercherait à se renforcer au milieu de terrain. Mais selon Galetti, deux formations anglaises – Fulham et Crystal Palace – seraient aussi intéressées.

À 27 ans, Neyou est à un tournant de sa carrière. Libre de tout contrat, il pourrait bien tenter un nouveau défi au plus haut niveau européen. Un retour en Ligue 1 semble peu probable à ce stade, mais sa polyvalence et sa connaissance de plusieurs championnats majeurs en font un profil attractif sur le marché estival.

Pour les supporters de l’ASSE, c’est l’occasion de suivre la trajectoire d’un ancien Vert qui n’a peut-être pas encore dit son dernier mot sur la scène européenne. Finalement, Claude Puel a eu le nez creux en lui faisant confiance...

🚨‼️ #Fulham and #CrystalPalace showed interest in Yvan #Neyou, who will leave #Leganes as a free agent.

👀 #Valencia are leading the race to sign the 🇨🇲 CM, but the 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 clubs are exploring the possibility of making further moves.

🗞️ More on @TEAMtalk 👇https://t.co/6loOPP6Ktl

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 6, 2025