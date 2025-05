L'ASSE avait pour mission de retrouver la victoire ce samedi face à l'AS Monaco (32e journée de Ligue 1). Mais les Verts ont concédé leur 19e défaite de la saison (1-3). Louis Mouton s'est exprimé à l'issue de l'opposition.

Mouton espère une victoire en Ligue 1 face à Reims

En s'inclinant face à l'AS Monaco, les Stéphanois ont sans aucun doute grillé leur dernier joker. Toujours 17e du championnat, l'ASSE n'a toujours pas accroché une 16e place pourtant synonyme de barrage. Il ne reste désormais plus que deux oppositions pour laisser aux Verts l'opportunité de se sauver (Reims, Toulouse).

Louis Mouton, milieu de terrain de l'ASSE : "Nous, on va aborder les deux prochains matchs avec l’envie de prendre six points. Trois, c’est sûr, mais personnellement, moi, je vise les six.

Contre Reims, je pense qu’on a peut-être un petit ascendant psychologique. Ils se sentent quasiment sauvés, et franchement, il faudrait un vrai miracle pour qu’ils ne le soient pas. En plus, on les a battus à l’aller, donc on sait qu’on peut le faire. On l’a déjà fait, on peut le refaire. On va aller là-bas pour leur imposer une grosse intensité.

Il faudra serrer les lignes, leur mettre la pression jusqu’à ce qu’ils craquent, et repartir avec les trois points."

"Il n'y a plus de calculs à faire."

"Là, il n'y a plus de calculs à faire. Que ce soit deux ou trois semaines qu’il reste, le seul objectif, c'est de se maintenir en Ligue 1. La saison a été compliquée, on ne va pas se mentir. Si on y arrive dans deux semaines, ce sera exceptionnel. Si ça prend trois semaines, ce sera tout aussi exceptionnel.

Dans tous les cas, on ne lâchera rien. Il reste deux ou trois finales, et on va se donner à 100 %, parce qu’il n’y a pas de secret."