À deux journées du terme, l’AS Saint-Étienne se rend à Reims pour une rencontre couperet. Une défaite, et c’est la Ligue 2. Une victoire et l’espoir renaît. Reims - ASSE, c'est ce samedi soir.

L’AS Saint-Étienne vit une fin de saison irrespirable. Avant-dernière de Ligue 1 avec 27 points, l’équipe forézienne accuse un retard de 4 longueurs sur Le Havre, actuel barragiste. La situation est limpide : les Verts doivent impérativement s’imposer ce samedi au stade Auguste-Delaune. Dans le cas contraire, ils seraient mathématiquement relégués, une année seulement après leur retour dans l’élite.

La pression est énorme sur les épaules des hommes d’Eirik Horneland, qui savent qu’une victoire pourrait suffire à relancer la dynamique. En effet, Le Havre affrontera dans le même temps l’Olympique de Marseille. Un faux pas des Normands combiné à une victoire stéphanoise ramènerait l’écart à un seul point avant la 34e et dernière journée. Une dernière journée où l'ASSE recevra Toulouse pendant que le HAC ira à Strasbourg.

ASSE : Victoire obligatoire face à Reims

Sur le papier, le défi est immense. Reims reste une équipe solide qui doit encore validé définitivement son maintien en Ligue 1. Mais l’ASSE n’a plus le luxe de considérer l’adversaire. Ce sont les Verts qui doivent hausser le ton, avec une rigueur défensive à trouver et une efficacité offensive qui leur a trop souvent fait défaut.

Six points à prendre, quatre à rattraper, et l’OM en arbitre : le scénario est tendu, incertain, mais encore jouable. Pour cela, il faudra une solidarité de tous les instants et, pourquoi pas, un brin de réussite.

ASSE : Le Forez retient son souffle

Le club forézien joue bien plus qu’un simple match : il joue sa survie. Geoffroy-Guichard se prépare à vivre une dernière journée de feu, mais encore faut-il qu’elle compte. Pour cela, les Verts doivent revenir de Reims avec les trois points et l’espoir d’un dernier combat à la maison face à Toulouse. Un match pour tout changer. Ou tout perdre.

33e journée de Ligue 1 (samedi 10 mai, 21h)

Reims – Saint-Étienne

Auxerre – Nantes

Angers – Strasbourg

Le Havre – Marseille

Rennes – Nice

Montpellier – Paris SG

Toulouse – Lens

Brest – Lille

Monaco – Lyon