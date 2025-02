L'ASSE s'est inclinée hier contre le Stade Rennais (2-0). Les joueurs rennais ont réagi à l'issue de la rencontre. Jeremy Jacquet et Lorenz Assignon se sont montrés forcément satisfaits de la seconde victoire consécutive des hommes d'Habib Beye en ligue 1.

Lorenz Assignon : "Une victoire qui fait du bien. Depuis que le coach Beye est arrivé, on sent que l'équipe se porte mieux. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver, les recrues s'imprègnent totalement du club. C'est en train de prendre, ça fait du bien. Il y a des moments de vestiaire, tout le monde chante, danse, c'est l'euphorie. Il faut qu'on continue de travailler, c'est deux matchs et deux victoires mais il reste pas mal de matchs. On n'est pas encore sorti, on est très loin de ce qu'on veut faire, il faut qu'on travaille encore énormément.

"Deuxième match avec un clean sheet, c'est cool !"

Ce qui me plait, c'est qu'on a réussi à se créer de nombreuses occasions offensives qu'on doit concrétiser, moi le premier. Je dois être plus décisif. Défensivement, qu'on ne prenne pas de but, qu'on ne se fasse pas peur. Deuxième match avec un clean sheet, c'est cool ! Le coach Beye apporte une énergie où il veut ramener tout le monde, c'est ça le plus important.

Un mot sur les 5 titulaires issus du centre de formation : "Forcément, le centre de formation de rennes fait partie des meilleurs en Europe. On peut voir que les jeunes du centre, on a répondu présent, il faut que ça serve pour ceux qui sont en train de se formés en ce moment même."

Le retour de la musique et de la danse dans le vestiaire avec le DJ Lilian Brassier et l’ADN centre de formation au #SRFC. Lorenz Assignon : « Les gars du centre, c’est des gens qu’on voit plus que notre famille donc ça fait plaisir. » pic.twitter.com/g24KTtd2oI — Clément Gavard (@Clem_Gavv) February 8, 2025

"On peut être fier de nous" (Jacquet après ASSE-Rennes en ligue 1)

Jérémy Jacquet : "Une première titularisation en ligue 1 ? Bien, c'était intense au départ mais je suis bien rentré dans mon match tout comme l'équipe. On rentre à la mi-temps avec un score de 1-0 même si on aurait pu élargir le score. À la fin, on a tenu jusqu'à ce qu'on mette le deuxième qui nous a soulagé. On a été plus sous pression, notamment lors du début de la deuxième mi-temps mais le discours, c'était de continuer à faire ce qu'on a fait en première. On a été solide, bien aligné défensivement. Offensivement, c'était bien aussi même si on aurait pu terminer avant, je pense. Ça fait longtemps que je n'avais pas porté la tenue rouge et noir, ça fait du bien et j'espère que ça va recommencer. On peut être fier de nous car on a eu peu d'entrainement avec le nouveau coach. En plus de nombreuses recrues qui sont arrivés, il faut s'adapter à l'équipe, au jeu. Honnêtement, ce n'est pas facile mais ça a fonctionné. On aura besoin de tout le monde contre le LOSC. On espère qu'on aura tous les supporters aussi et on va essayer de rééditer la victoire."