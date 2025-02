Le mercato a refermé ses portes ce lundi soir à 23h. L'ASSE a enregistré deux arrivées (Cardona et Bernauer) pour six départs (Monconduit, Aiki, Othman, Cafaro, Amougou et Lhery). Un mercato jugé suffisant par le clan Kilmer misant essentiellement sur l'arrivée d'Eirik Horneland pour redresser le bateau. Un choix qui interroge alors que l'équipe est déjà parmi les effectifs les moins qualitatifs de ligue 1.

Les statistiques ne mentent pas. Lorsqu’on analyse les performances d’une équipe sous deux entraîneurs différents, les chiffres permettent d’identifier les forces et les faiblesses de chacun. Bien qu'il soit incontestable que l'équipe affiche un visage plus séduisant sous Horneland, aujourd’hui, nous nous penchons sur les résultats chiffrés et purement factuels. L'occasion d'analyser l'ASSE sous Dall'Oglio et Horneland à travers plusieurs indicateurs clés.

Points par match : un léger avantage pour ODO à l'ASSE

La première donnée à examiner est le nombre de points engrangés par match. Sous ODO, l’équipe récoltait 0,87 point par rencontre contre 0,83 sous Horneland. La différence est minime, mais elle donne un léger avantage à ODO en termes de régularité.

Efficacité offensive : Horneland plus prolifique

Lorsqu’on observe le nombre de buts marqués par match, Horneland prend clairement l’avantage avec 1,17 but inscrit contre 0,8 sous ODO. Cela montre une amélioration offensive significative sous Horneland, avec une meilleure capacité à concrétiser les occasions.

Solidité défensive : un problème persistant à l'ASSE

En revanche, l’analyse des buts encaissés révèle une donnée intéressante. ODO affichait une moyenne de 2,27 buts concédés par match, un chiffre alarmant. Sous Horneland, ce nombre est descendu à 1,83, une amélioration notable mais qui reste insuffisante. L’équipe continue d’encaisser trop de buts, ce qui impacte directement les résultats.

Performances à domicile et à l’extérieur

L’un des aspects les plus frappants est la différence entre les points pris à domicile et à l’extérieur. Sous ODO, l’équipe était très performante à domicile avec 1,71 point par match, contre 1,33 sous Horneland. En revanche, à l’extérieur, les deux entraîneurs peinent à obtenir des résultats : 0,14 point par match sous ODO et 0,33 sous Horneland. Ce dernier fait légèrement mieux, mais le bilan reste préoccupant.

Résultats face aux concurrents directs

Enfin, contre les adversaires directs, les performances sont assez proches. Sous ODO, l’équipe récoltait 1,17 point par match contre 1,25 sous Horneland. Un léger mieux, mais pas suffisant pour faire la différence dans un championnat où chaque point compte.

Les deux entraîneurs ont affronté quatre équipes communes (Lille, Rennes, Auxerre et Nantes). Dall'Oglio avait récolté 7 points sur 12 avec cette série de match alors que Horneland n'a récolté que 2 points sur 12 possibles.

Si Horneland a su améliorer l’efficacité offensive et réduire légèrement les buts encaissés, les performances globales restent insuffisantes. L’incapacité à engranger des points à l’extérieur et la fragilité défensive demeurent des problèmes majeurs. L’équipe doit impérativement progresser pour espérer des résultats plus constants et éviter une relégation en fin de saison.