Ce dimanche après-midi, les joueuses de l'ASSE se sont déplacées sur la pelouse du LOSC à l'occasion du quart de finale de la Coupe de France. Pierre-Antoine Brihat et ses joueuses avaient bien l'envie d'aller chercher cette qualification face à une équipe évoluant dans la division inférieure.

La Coupe de France est une compétition particulière qui peut permettre à n'importe quelle équipe de réaliser "un exploit". C'est également une belle opportunité pour des clubs comme l'ASSE de réaliser un beau parcours. Ambitieuses cette saison, les Stéphanoises se présentaient face à une équipe lilloise qui l'était tout autant. Avant la rencontre, le coach stéphanois s'est exprimé devant les médias.

"Un quart de final de Coupe de France, c’est toujours important. J’ai dit aux joueuses que ce match serait peut-être leur seule opportunité de connaitre une demi-finale de coupe. Pour préparer ce match, le staff a bossé dur pour donner un maximum de clés aux joueuses. On s’est appuyé sur les satisfactions de notre match contre Nantes contre qui on a réussi à mener deux fois au score, à poser des problèmes offensifs et à être plus costauds défensivement. Les joueuses sont prêtes et motivées. Elles ont hâte d’être dimanche pour entrer dans l’arène."

La composition de l'ASSE

👊 La compo' de départ pour #LOSCASSE ! Rendez-vous 14h30 pour le coup d'envoi ! 🕝 pic.twitter.com/Uw2tjNQQ2t — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) February 9, 2025

Première mi-temps

À 14h30 les deux équipes rentrent sur la pelouse avec la même ambition. S'imposer pour se hisser dans le dernier carré. Ambitieuses, les Lilloises vont s'essayer à plusieurs reprises. Mais les tentatives sont soient stoppés par Maryne Gignoux ou fuient le cadre. A la demi-heure de jeu, l'ASSE croit pouvoir faire la différence. Mais le 1v1 entre Sarah Cambot et la portière adverse est finalement remporté par la gardienne. Les Vertes ont compris, en allant presser haut, elles pourront mettre en danger leur adversaire. Quelques minutes avant la mi-temps, les Vertes ont une nouvelle grosse occasion. Cindy Caputo s'essaie. Son tir est dévié sur la barre transversale et retombe sur Amandine Pierre-Louis. Mais la gardienne récupère une nouvelle fois le ballon. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de 0-0. Tout reste à faire en seconde mi-temps !

Seconde mi-temps

l'ASSE commence cette période avec l'envie de marquer rapidement. À la 46e minute de jeu, après une touche lilloise le ballon est récupéré par Saint-Étienne. L'ASSE réussie à s'infiltrer dans la surface de réparation adverse et Amandine Pierre-Louis déclenche une frappe puissante après un service de Sarah Cambot ! La gardienne adverse ne peut rien y faire. 0-1 en faveur des stéphanoises. Par la suite, les Vertes ont l'opportunité de vraiment creuser l'écart. À quelques minutes d'intervalle, Sarah Cambot à deux situations. Mais le break n'est pas encore fait. Le suspense est total durant cette rencontre.

À force d'insister pour inscrire un second but, Sarah Cambot va offrir sur un plateau le but du 2-0 à Cindy Caputo. Dans la foulée, Sarah Cambot s'offre à son tour un but. Un but qui sonne comme une délivrance. Les Vertes se qualifient (3-0) et continuent leur joli parcours dans cette coupe de France.

Place à la demi-finale désormais qui se jouera contre le PSG le 9 mars !

Crédit photo ASSE.fr