Le 11 mai prochain, deux jours après la dernière journée de Ligue 2 BKT, aura lieu la 34e édition des Trophées UNFP. À 11 jours de la cérémonie, on en sait plus sur les joueurs retenus ! Parmi eux, plusieurs joueurs de l'ASSE.

La saison n'est pas encore arrivée à son terme, mais après 32 journées disputées sur 34, il est désormais temps de réfléchir à qui sont les meilleurs joueurs de cette saison 2025-2026. En Ligue 1 comme en Ligue 2, plusieurs récompenses s'apprêtent à être décernées dans le cadre des Trophées UNFP

L'ASSE représentée en Ligue 2

Deux jours avant un déplacement crucial à Paul Lignon, l'ASSE voit plusieurs de ses joueurs être retenus. Sur son compte X, l'UNFP annonce les joueurs et joueuses nommés pour cette nouvelle édition. À chaque fois, 5 candidats sont mentionnés. Au poste de gardien de but, l'ASSE est représentée. On retrouve en effet Quentin Braat (Rodez), Ewen Jaouen (Reims), Hillel Konaté (Troyes), Gaëtan Poussin (Red Star) et enfin Gautier Larsonneur (ASSE). Parmi les cinq gardiens retenus, tous voient leur club classé dans le top 5 de Ligue 2, excepté Rodez, 6e. Le Mans, 2e, ne voit pas son gardien Nicolas Kocik être retenu.

Le dernier rempart est très important dans une équipe. Si l'on regarde le classement des défenses, on retrouve Reims 3e (31 buts), Troyes 4e (32 buts), le Red Star 5e (35 buts), l'ASSE 6e (36 buts) et Rodez 8e (37 buts).

Accès refusé ⛔

Ils ont rendu malades les attaquants de @Ligue2BKT toute la saison 🤒 Les nommés pour le Trophée UNFP du Meilleur Gardien de @Ligue2BKT : Q. BRAAT

E. JAOUEN

H. KONATÉ

G. LARSONNEUR

G. POUSSIN#TropheesUNFP pic.twitter.com/oa0Cqc18Cp — UNFP (@UNFP) April 30, 2026

Davitashvili également nommé aux trophées UNFP

Cinq joueurs du championnat ont également été retenus pour obtenir le titre de meilleur joueur. Sans surprise, deux Troyens sont sélectionnés : Martin Adeline et Tawfik Bentayeb, actuel meilleur buteur du championnat. Enzo Bardeli (Dunkerque) et Giovani Versini, ailier du Pau FC, sont aussi parmi les candidats, pour le Trophée UNFP. Un joueur représente l'ASSE. Il s'agit du meilleur buteur du club (13), Zuriko Davitashvili. Actuellement blessé à la cheville, l'ailier géorgien a su créer des différences cette saison avec son club.

En revanche, parmi les cinq coachs sélectionnés, ne figure pas Philippe Montanier. Coach du club depuis le 1er février 2026, il a déjà disputé 11 matchs sur le banc de l'ASSE. Son bilan : 7 victoires, 2 nuls et 2 défaites, avec une moyenne de 2,09 points par match. L'UNFP a privilégié des coachs installés depuis plus longtemps. On retrouve Fabien Dagneaux (Boulogne), Stéphane Dumont (Troyes), Grégory Poirier (Red Star), Didier Santini (Rodez) et Patrick Videira (Le Mans).