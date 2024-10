Comme chaque semaine, l'équipe du Sainté Night Club s'est réunie ce lundi soir. L'occasion de revenir sur l'actualité de l'ASSE. Une défaite face à Lens en Ligue 1, la venue de Larry Tanenbaum, et un match capital qui se présente à Angers. Timothée Maymon était l'invité de la semaine. Extraits.

Timothée Maymon : "Il y a effectivement un championnat à deux, voire trois vitesses. Mais peu importe, nous savons dans quelle vitesse nous nous trouvons : celle du bas, la dernière. Nous allons lutter avec des équipes comme Montpellier, Angers, Le Havre, Toulouse. Je pense qu'on peut aussi potentiellement ajouter Nantes et Auxerre, et même Strasbourg à long terme, bien que j'aie été plutôt séduit par leur début de saison. Mais il faut voir sur la durée. Ce qui est intéressant, c’est qu’il y a des tensions au Havre et à Angers. À Montpellier aussi, puisqu'ils ont déjà licencié Der Zakarian. Pour moi, ce qui sera déterminant, c'est de garder la tête froide. Il faudra être cette équipe du bas de tableau qui sait où elle est, ce qu'elle joue, et qui ne s'emballe pas après une défaite 2-0 contre Lens.

J'espère que l'équipe saura mettre les ingrédients pour battre les adversaires directs, comme elle l'a fait contre Auxerre, et comme je l'espère qu'elle le fera dans les semaines à venir, à commencer par le match contre Angers. C’est là que se situe l'essentiel. Les confrontations directes sont cruciales, et il faudra savoir grappiller des points, faire un coup comme contre Lille. Avec ce championnat à deux ou trois vitesses, le maintien risque de se jouer assez bas. Nous sommes déjà à 18 équipes, donc on peut oublier les 41 points habituels. Peut-être que 32 points suffiront cette année pour se maintenir. Il faut être pragmatique et aller chercher ces points contre les adversaires directs."

Des équipes de Ligue 2 en Ligue 1 ?

Timothée Maymon : "J'ai entendu quelqu'un dire que nous avons une équipe de Ligue 2 en Ligue 1, et je ne suis pas loin d'être d'accord. Nous avons quelques joueurs de Ligue 1, mais dans l'ensemble, c’est une équipe de Ligue 2. Cependant, d'autres équipes sont dans la même situation. Le Havre n’est pas bien mieux qu’une équipe de Ligue 2 en Ligue 1, et ce que j'ai vu de Montpellier hier, c'était une équipe de bas de tableau de Ligue 2. Le but est donc d’être les moins mauvais parmi les mauvais. Cela peut sembler manquer d'ambition et ne pas être à la hauteur de Saint-Étienne, mais il faut accepter que, cette année, nous remontons de Ligue 2. Il faudra juger dans trois ou quatre ans si Tanenbaum n’a pas suffisamment investi, ou si Gazidis et son équipe n'ont pas réussi à faire le recrutement nécessaire. Mais pour l’instant, l'objectif est simplement de rester au-dessus de la ligne de flottaison. Comme on l’a dit au sujet de ODO en début d'émission, pour l'instant, nous sommes au-dessus, pour l'instant tout va bien."