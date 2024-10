Le mercato a fermé ses portes le 30 août dernier. Pourtant, de nombreux joueurs restent sans projet et donc à la recherche d'une nouvelle aventure. C'est le cas d'un joueur formé à l'ASSE : Joshua Guilavogui. Le joueur qui a porté le maillot étoilé à 120 reprises compte bien repoussé la retraite en s'offrant au moins une dernière pige !

L'international français aux 7 sélections n'a pas encore raccroché les crampons. Après l'ASSE, l'Athlético de Madrid, Wolsburg, Bordeaux et Mayence, il compte bien s'offrir un nouveau projet malgré la fin du mercato.

Sur les terrains en Allemagne lors de la saison 2023-2024, il raconte l'accident qu'il a subi.

Josuha Guilavogui : "À la demi-heure de jeu, je suis au duel avec Thomas Müller. En tombant à pleine vitesse, je percute le genou d'Anthony Caci et je reste au sol. J'ai une sensation de K.-O… On m'a raconté des choses que j'ai oubliées. Par exemple, (Nadiem) Amiri m'a mis une gifle pour essayer de me réveiller, je n'en ai pas souvenir. Je me rappelle que je sens quelqu'un mettre sa main dans ma bouche."

Joshua Guilavogui va donc s'engager avec Leeds United selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano. Une équipe au projet ambitieux qui a raté de peu l'accession en Premier league lors de la saison 2023-2024. Actuellement dans le bon wagon, à la deuxième position, juste derrière Sunderland, Leeds envisage de monter cette saison. Pour cela, ils ont fait le choix d'apporter de l'expérience avec la signature de l'ancien joueur formé dans le Forez.

Il apportera son expérience mais surtout son excellent état d'esprit à un groupe qui veut retrouver l'élite du football anglais ! À 34 ans, le petit frère de Bafétimbi Gomis s'offre un challenge excitant ! Bonne chance à lui dans cette belle aventure.

✍️ #LUFC is pleased to confirm the signing of Josuha Guilavogui on a contract until the end of the 2024/25 season

— Leeds United (@LUFC) October 23, 2024